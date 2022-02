Grande Fratello VIP 6: Katia Ricciarelli eliminata, Clarissa Selassié festeggia su Instagram

Dopo quasi cinque mesi di immunità, il momento tanto atteso dai fan di Grande Fratello VIP 6 è arrivato: Katia Ricciarelli è finita al centro del suo primo effettivo televoto eliminatorio e – con poca sorpresa – è stata eliminata per direttissima. L’accaduto è avvenuto nella puntata del 25 febbraio 2022 del reality show di Canale5 condotto da Alfonso Signorini.

La cantante lirica è uscita di scena in quanto è risultata la meno gradita dal pubblico da casa fra i tre concorrenti finiti al televoto: oltre a lei (che ha raccolto solo il 23.6% dei voti), a rischio c’erano anche Davide Silvestri (che si è aggiudicato il 50.4% delle preferenze) e Nathaly Caldonazzo (salva con il 26% dei voti). Visto l’esito scontato delle votazioni, Alfonso Signorini aveva preparato per l’artista molte sorprese ma una non l’aveva presto: l’esultanza via social di Clarissa Selassié, che via Instagram ha mandato a farsi benedire la ex di Pippo Baudo con epiteti particolarmente diretti…

Clarissa Selassié contro Katia Ricciarelli: ‘Strega! Godo alla faccia tua!’

L’unica eliminata delle tre sorelle Selassié, Clarissa, ha pubblicato nel corso della serata del 24 febbraio 2022 alcune storie di Instagram con dei messaggi diretti a Katia Ricciarelli. In un primo post, mentre la cantante era ancora al televoto, ha scritto: “Esci brutta strega! Fai paura! La tua crudeltà fa paura! Vi prego, votatela per farla uscire!”.

Poi la Ricciarelli ha ricevuto il verdetto del televoto, e la risposta della Selassié è stata la seguente: “Ah Katia, ma vaff***ulo va! Sei un clown!“. E poi in un secondo messaggio: “Festeggerò annualmente questa data. GODO, alla faccia tua razzista! Il 24 febbraio 2022, data in cui il razzismo (ma anche bullismo, omofobia e soprattutto misoginia) all’interno di un programma tv nazionale è uscito. IL RAZZISMO FINALMENTE BYE! E che si vergogni chiunque la difenda o la giustifica perché siete come LEI!”.

Il vero post che ha fatto Clarissa ma che non hanno mandato in onda perché sottolinea il razzismo il bullismo l’omofobia e la misoginia della vecchia #gfvip #fairylu pic.twitter.com/w4026FDD9D — L💕 36% 57%🧚 (@supremanes) February 24, 2022

La cosa incredibile in tutto questo è che, a seguito di questi post, Alfonso Signorini ha lanciato una pubblica accusa in diretta tv contro Clarissa Selassié additandola di cattiva condotta e mancanza di rispetto. Una accusa comprensibile solo in minima parte in quanto le tre sorelle Selassié (e non solo loro) sono state spesso e volentieri protagoniste di uscite velenose fatte dalla soprano.

Dopo il discorso moralista di Alfonso Signorini, Clarissa Selassié si è vista costretta a cancellare le tre storie Instagram raccontante nei precedenti paragrafi e a sostituirli con una nuova storia che racconta quanto segue: “Grande Fratello, riprendete anche questo. Certe cose da oggi non posso più dirle evidentemente. Almeno pubblicamente. Perché vedo che provano a strumentalizzare la mia immagine, la mia persona. Non lo permetterò mai più: è imbarazzante. Il mio pensiero rimane lo stesso e vi assicuro che in tanti la pensano come me. Se non tutti”.