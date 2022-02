Grande Fratello VIP 6: Alex Belli lascia la casa ma Alfonso Signorini gli fa una nuova proposta

È oramai chiaro a tutti che quest’anno Canale Cinque ha deciso di scaricare nel water il reality show vero e proprio per poter costruire all’interno di Grande Fratello VIP 6 una sorta di set per una gustosa fiction con gli elementi più classici delle soap opera sudamericane: un triangolo amoroso interpretato da Alex Belli, Soleil Sorge e Delia Duran che ogni 48 ore hanno dato nuova linfa alla trama con drammi, amoreggiamenti, tira e molla, liti e sceneggiate più o meno plateali. Il tutto sotto l’occhio di un guardone d’eccezione: il padrone di casa Alfonso Signorini.

Ultimo episodio di questa storia ha visto Alex Belli rientrare nella casa del Grande Fratello VIP 6 nonostante la squalifica piovuta sulla testa dell’attore a causa del non rispetto del distanziamento anti-Covid. Nonostante il cartellino rosso, però, Belli è rientrato nel programma e ha mandato avanti la soap per altre due settimane fino ad oggi – 21 febbraio 2022 -, ovvero quello che sarebbe dovuto essere l’epilogo della sua presenza all’interno del programma. Ma c’è un ma…

Grande Fratello VIP 6: Alex Belli esce dalla casa

Come dice un celebre brano dei Queen “the show must go on” e il trio Alex Belli – Soleil Sorge – Delia Duran non si è sprecato di sparare gli ultimi colpi fino all’ultimo: il bacio saffico fra le due rivali in amore, le turbe mentali dell’attore, la voglia di riconquistare la moglie, i patemi della terza incomoda dell’America del Nord. La trama cotta a puntino da Alfonso Signorini ha visto chiede a Delia se volesse lasciare il reality al fianco del suo riconquistato Alex o se preferisse rimanere in gara lasciando andar via Belli da solo. Un po’ come durante un falò di confronto a Temptation Island. Delia ha preferito restare nel programma ma ha comunque potuto abbracciare e salutare in privato il suo amante.

E siccome non si può non dare un colpo al cerchio e uno alla botte, Signorini ha chiesto a Soleil se volesse salutare Alex Belli dopo che quest’ultimo si è congedato privatamente con la sua Delia. Lei si è negata ma Signorini ha comunque fatto di testa sua chiedendo all’uomo di raggiungere Soleil in salotto. Archiviati i saluti ad entrambe, l’attore di Centrovetrine ha lasciato (per la seconda volta) la casa. E quindi tutta la faccenda finirà qui, penserete voi?

Assolutamente no. Alfonso Signorini ha già messo le mani avanti: poco prima di chiudere l’appuntamento con il “GF Vip Night” (intorno alle ore 01:35), il conduttore ha confermato che Alex Belli tornerà regolarmente in studio da giovedì 24 febbraio per continuare a dibattere della liason a tre ma comodamente dalle poltroncine degli ex concorrenti.