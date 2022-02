Grande Fratello VIP 6: eletto il primo finalista vippone, ecco chi è

Ci sono voluti quasi sei mesi ma finalmente il Grande Fratello VIP 6 ha eletto il suo primo concorrente finalista. A deciderlo, dopo due turni di votazioni e nomination, è stato il pubblico da casa che per tutta la settimana ha potuto televotare per uno dei quattro “vipponi” in lizza: Davide Silvestri, Delia Duran, Manila Nazzaro e Katia Ricciarelli.

Alfonso Signorini ha deciso di escludere uno alla volta coloro che non ce l’hanno fatta, decidendo poi di spostare i due concorrenti più votati in studio da lui per annunciare il verdetto decisivo davanti alla platea, alle due opinioniste e agli eliminati. Una scena andata in onda nella mezzanotte fra il 7 e l’8 febbraio 2022….

Grande Fratello VIP 6: Delia Duran prima finalista

Abbiamo dovuto aspettare fino a mezzanotte per scoprire che fra Davide Silvestri e Delia Duran, il pubblico da casa ha deciso di spedire direttamente in finale Delia Duran. Per gli affezionati al reality non è di certo una grossa sorpresa: seppur sia entrata nel reality da poche settimane, la concorrente sudamericana è continuamente al centro dell’attenzione grazie al triangolo amoroso con Alex Belli e Soleil Sorge; e proprio in virtù di questo, spesso sui social gli utenti si schierano a suo favore anche per osteggiare l’immagine di Soleil che settimana dopo settimana si fa sempre più negativa.

Del resto, i risultati del televoto parlano chiaro: Delia Duran è stata eletta prima finalista di Grande Fratello VIP 6 con il 36.2% delle preferenze contro il 32.7% che ha optato per Davide Silvestri. Cifre nettamente inferiore per le altre due vippone: Manila Nazzaro si è dovuta accontentare di un 27.2% mentre a Katia Ricciarelli ha pensato solo il 3.9%. Per la cantante lirica un disastro quasi senza precedenti, sintomo di quanto sia effettivamente poco amata dal pubblico e che se è ancora in gioco è probabilmente a causa delle infinite immunità assegnate quasi d’ufficio da voti segreti e opinioniste.

L’elezione di Delia Duran a prima finalista di Grande Fratello VIP 6 non ha reso contenti gli storici concorrenti di questa edizione del reality. Giustamente ci sono “vipponi” che sono rinchiusi fra le quattro mura di quella casa da molto più tempo e l’aver premiato una concorrente arrivata relativamente da poco ha creato malumori, specie in Davide Silvestri che – pare – abbia dato in escandescenza arrivando persino a minacciare di voler abbandonare il programma.

