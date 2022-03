La fidanzata di Amedeo Goria e il genero sono Pupa e Secchione: entrerà anche Guenda?

La Pupa e il Secchione Show parte domani 15 marzo e il cast è quasi completo, si scopre che ci sarà anche il fidanzato di Guenda Goria e considerando che nella villa del reality entrerà anche la fidanzata di Amedeo Goria immaginiamo qualche disastro in diretta. Mirko Gancitano, promesso sposo di Guenda, sarà Secchione ma chissà se lei ha davvero pensato che il suo compagno potrebbe dormire con la “suocera”, la fidanzata di Amedeo. Ricordiamo che non corre buon sangue tra la giovane Guenda e la giovane Vera Miales e che molti non credono che quest’ultima sia davvero innamorata del giornalista. Ci sembra anche di ricordare che il fidanzato di Guenda Goria prima non fosse particolarmente attratto dal mondo dello spettacolo.

Da Pomeriggio 5 la possibilità che Guenda Goria sostituisca Paola Caruso

Paola Caruso non è in forma, ricoverata in ospedale a causa di un’allergia domani potrebbe non partecipare alla prima puntata de La Pupa e il Secchione Show. Barbara D’Urso e gli autori potrebbero sostituirla e Guenda in diretta a Pomeriggio 5 si è proposta e con grande entusiasmo, anche se si sentirebbe più a suo agio nel ruolo della secchiona.

Che succede al simpatico programma La Pupa e il Secchione: diventa uno show diverso dal passato, un misto tra reality e personaggi che devono dare fuoco al gossip? Nel cast c’è anche Mila Suarez, ex di Alex Belli. Magari vedremo apparire anche l’attore che al GF Vip ha già fatto tanto? Non dimentichiamo che c’è ancora da scoprire se Soleil Sorge sarà tra le protagoniste in studio pronta a giudicare Pupe e Secchioni. Non dimentichiamo inoltre che Amedeo Goria ha un’amicizia speciale con Stella, assistente di Belli. Infine, c’è un matrimonio da organizzare, quello di Guenda e Mirko, ma anche la Miales vorrebbe sposare Goria.