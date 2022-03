Paola Caruso finisce in ospedale a pochi giorni dal debutto de La pupa e il secchione show

Sta per debuttare su Italia 1 la nuova edizione de La pupa e il secchione show. Un programma rinnovato per l’edizione 2022 che vedrà al timone dello show Barbara d’urso che per l’occasione, trasloca appunto sul secondo canale Mediaset. A differenza delle ultime edizioni del programma, La Pupa e il secchione andrà in onda in diretta ed è per questo motivo che alcuni dei protagonisti dello show, si trovano in questi giorni in quarantena, prima di iniziare ! In quarantena c’era anche Paola Caruso che però purtroppo, proprio a causa di questa reclusione forzata, si è sentita male ed è stata ricoverata in ospedale. E’ la stessa ex Pupa che informa tutti i suoi fan di quello che è successo anche perchè probabilmente, per via delle quarantena saltata, non potrà esser presente, almeno nella prima puntata. La Caruso infatti si trova in ospedale. Si è sentita male, come lei stessa racconta, a causa di una allergia alla polvere e agli acari. La soubrette, spiega che probabilmente è stata la moquette a farle questo effetto. Ha resistito per qualche giorno ma poi le sue condizioni di salute si sono aggravate, come dimostra anche la forte tosse che non le permette di parlare bene mentre è in ospedale e racconta a chi la segue, quello che sta accadendo.

Paola Caruso in ospedale: come sta, La Pupa e il secchione a rischio?

Ieri, sui social, la Caruso ha spiegato: “Ho cercato di resistere fino a quando stamattina non ho più respirato”. La Caruso spiega che quando ha capito che le cose si stavano mettendo male, ha deciso di chiamare l’ambulanza. Poi nella sua ultima storia che risale a ieri, ha spiegato: “Ho iniziato a fare la terapia ma posso dirvi che non sto proprio bene”. Nessun’altra notizia, facciamo quindi il nostro in bocca al lupo a Paola per una pronta guarigione.