Guenda Goria si sposa, la promessa d’amore è la proposta più romantica

Sembra più un matrimonio che una proposta di nozze quella che Guenda Goria e Mirko Gancitano hanno vissuto ai Caraibi. E’ un periodo meraviglioso per la figlia di Maria Teresa Ruta e Amedeo Goria: ha trovato il vero amore, sta organizzando le sue nozze e ha festeggiato il compleanno al caldo, in un vero paradiso. Per lei il suo fidanzato ha tirato fuori tutto il romanticismo possibile e in riva al mare ha organizzato una celebrazione da sogno. Guenda Goria fa le prove da sposa, anche l’abito e il bouquet sono bianchi ma dovrà attendere ancora un po’ prima di diventare la moglie del suo adorato Mirko; finalmente l’uomo giusto per lei.

Tra un anno il matrimonio di Guenda Goria e Mirko Gancitano.

L’ex vippona del GF ha sempre voluto accanto uomini molto più grandi di lei, la Ruta non era contenta per sua figlia, non vedeva in lei la leggerezza che rende felici. Poi è arrivato Mirko ed è già amore per sempre.

Ai Caraibi è stato lui ad organizzare la cerimonia, per Guenda è stata una vera sorpresa. Mirko ha pensato ai vestiti, alla festa e ogni altro dettaglio. A Santo Domingo era già felice di festeggiare il compleanno, poi sono arrivate altre emozioni: “Io non sapevo niente. Un giorno mi ha portato in spiaggia, mi ha fatto trovare i vestiti bianchi e mentre partiva la nostra canzone, Dal verde di Calcutta, mi ha sussurrato ‘Fidati di me'” ha confidato la sposa. Ovviamente è una cerimonia che non ha alcun valore in Italia, per la coppia c’è anche un certificato d’amore ma ha solo un valore simbolico.

Forse si sposeranno il prossimo Natale e la Goria anticipa che faranno due cerimonie: “Una a Luino, sul lago Maggiore, dove c’è il castello Ruta di mia madre, e una a Mazara del Vallo dove è nato Mirko”. Pensa già al nome che darà a sua figlia, immagina che sarà una bimba e che le darà il nome della nonna che non c’è più: Carla.

Non perdere gli aggiornamenti su questo argomento!

Seguici su Google News: vai su questa pagina e clicca sul bottone con la "stellina".