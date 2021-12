Compleanno ai Caraibi per Guenda Goria con la mamma e il fidanzato

Un compleanno speciale per Guenda Goria che ha scelto una vacanza ai Caraibi per festeggiare i suoi 33 anni. Una torta con il suo nome, la dedica e l’abbraccio della mamma e le coccole con il fidanzato. Ai Caraibi è volata anche Maria Teresa Ruta, tutti insieme per una festa al caldo tra balli sfrenati e tanto sole. Ovviamente un paradiso che Guenda Goria mostra tra foto e video, così come adesso inizia a postare le immagini della sua festa di compleanno. Con lei ci sono gli amori più grandi della sua vita, c’è il fidanzato Mirko Gancitano, c’è Maria Teresa Ruta; è con loro che ha spento le candeline, è con loro che sta trascorrendo giornate perfetto lontana da tutto e tutti. Manca Amedeo Goria, il papà di Guenda, ma la famiglia allargata rende tutto più complicato.

Per il suo compleanno prima la spiaggia e poi Guenda Goria va a cena con un abito zebrato

E’ il look che ha scelto per la sua serata, un abito bianco e nero, zebrato; poi si è scatenata al ritmo caraibico con balli di gruppo. Il regalo della mamma è un ciondolo con il suo segno zodiacale, il sagittario. Guenda Goria ha apprezzato molto e mamma Ruta ha commentato: “La felicità dei nostri figli non ha prezzo, infatti si trova nelle cose semplici: i sorrisi, gli abbracci, gli sguardi non si comprano perché non hanno prezzo. Auguri Guenda!”.

“Un compleanno indimenticabile” aggiunge la Goria ovviamente felice di tutto, del luogo in cui si trova in questi giorni, delle persone che ha accanto. Questa volta sembra che Mirko sia la persona giusta, sembra sia anche il genero giusto per Maria Teresa Ruta che era sempre preoccupata per le scelte di sua figlia, della sua necessità di cercare in un compagno più un padre che l’amore.

Non perdere gli aggiornamenti su questo argomento!

Seguici su Google News: vai su questa pagina e clicca sul bottone con la "stellina".