Guenda Goria è stata operata: dai social spiega come sta

“Vi annuncio con gioia che l’intervento è andato molto bene. Ora mi sto riprendendo pian piano. Grazie di cuore al professor Candiani che mi ha operata e a tutta l’ equipe del San Raffaele“ha detto Guenda Goria dopo la sua operazione. Nei giorni scorsi la figlia di Maria Teresa Ruta e Amedeo Goria aveva spiegato ai suoi tanti follower che era arrivato il momento di entrare in ospedale. Ad attenderla una delicata operazione per combattere il suo problema, l’endometriosi. L’ex concorrente del Grande Fratello VIP ha confidato: “In questi giorni mi avete dato tanto affetto e ho sentito la vicinanza di tantissime donne come me. Grazie.” Accanto a Guenda in questi giorni, il suo fidanzato Mirko che è stato sempre, nei limiti del possibile, vicino alla ragazza. Ma dopo l’operazione, come ha raccontato la stessa Guenda, è rimasta sola, nel rispetto delle regole anti covid. E non è stato facile ritrovarsi in camera senza nessuno accanto.

Guenda Goria operata: le ultime notizie

La musicista, oltre a rassicurare tutti sulle sue condizioni di salute, vuole anche lanciare un altro messaggio. Guenda ha raccontato di essersi sorpresa nel leggere i tanti messaggi arrivati in questi giorni: “Ma la gioia più grande è stato sapere che, grazie al mio post, alcune di voi si sono rispecchiate nei miei sintomi e hanno deciso di fare delle analisi approfondite e hanno scoperto di soffrire di ENDOMETRIOSI.Ho superato il mio primo giorno di scuola, adesso ho un gran desiderio di vita!“. E noi non possiamo che augurarle il meglio con la speranza di rivederla prima possibile a casa! In bocca al lupo Guenda.