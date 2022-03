La Pupa e il Secchione Show: prima puntata disastrosa, Barbara D’Urso messa davanti a mille lacune

La prima puntata de La Pupa e il Secchione Show può essere riassunta con una sola parola: DISASTRO. Il programma che stavolta vede la partecipazione di Barbara D’Urso come conduttrice ed autrice è stato un susseguirsi di momenti che non dovrebbero mai far parte di un reality show: tempi morti, palesi finzioni, prove e siparietti mai provati, problemi tecnici di vario tipo e persino un pericoloso incidente capitato ad uno dei pochi secchioni uomini che sono transitati nello studio.

Ma a far indispettire sono stati anche la lunghezza spropositata di questa puntata d’esordio (arrivata ai titoli di coda alle ore 01:15) e l’evidente voglia di voler trasformare il format de La Pupa e il Secchione Show nell’ennesima succursale di Pomeriggio5 o dei defunti talk Domenica Live e Live – Non è La D’Urso. Facciamo una rapida carrellata sul meglio (del peggio) della prima puntata de La Pupa e il Secchione Show.

La Pupa e il Secchione Show: fra concorrenti mancanti e mal accoppiati

L’intera prima puntata de La Pupa e il Secchione Show è stata allestita per formare le coppie pupa – secchione o pupo – secchiona. La presentazione di tutti i concorrenti disponibili e arrivati in studio con un il “la Pupa e il Secchione Bus” si è dilungata per troppo tempo: i diciannove protagonisti hanno dovuto allungare il brodo fra presentazioni, esibizioni disinibite e delle interrogazioni ribattezzate “Zucca sprint” fino ad oltre l’una di notte; data in cui due dei tre giudici hanno avuto facoltà di decidere chi mandare a rischio eliminazione e far iniziare finalmente il gioco.

La Pupa e il Secchione Show: i secchioni “travestiti”

Un reality per essere tale deve dare l’impressione che ci sia un po’ di realtà in quello che si sta guardando. E purtroppo questo non è stato minimamente ravvisabile nemmeno nei look dei secchioni: agghindati con degli abbigliamenti finti e invecchianti, appioppati ai poveri ragazzi per farli sembrare più sfigatelli.

La produzione: "Non sembrano abbastanza dei secchioni? Fàmogli la riga in mezzo e mettetegli 'na giacca da vecchio!"#LaPupaEilSecchioneShow pic.twitter.com/g3l2dbKPNe March 15, 2022

La Pupa e il Secchione Show è una succursale di Pomeriggio5

Barbara D’Uso perde il pelo ma non il vizio di proporci a tutti i costi i suoi cavalli di battaglia: le polemiche a tema gossip. In un reality dove a farla da padrona dovrebbe essere la conoscenza, La Pupa e il Secchione Show si è trasformato in un programma dove lavare i panni sporchi. Soleil Sorge ha litigato con Mila Suarez tirando in ballo Alex Belli, Mirko Gancitano ha dovuto replicare a delle dichiarazioni apparse su un settimanale e Paola Caruso è stata “usata” per ben due volte come tema scottante prima di lanciare pubblicità. La showgirl ha poi rivelato il dramma che vissuto sulla sua pelle: un grave attacco di allergia causato dalla polvere. Non poteva mancare nemmeno il momento “cinema emozionale”: al pupo Chiofalo è stato concesso di ascoltare una video-lettera della sua fidanzata Drusilla Gucci e di poterla poi incontrare per un po’ di smancerie a favore di telecamera.

La Pupa e il Secchione Show: il gioco finale e una D’Urso debole

Dopo aver formato le prime coppie (non tutte a causa di “pupi” assenti, bolle covid e altri impedimenti), è arrivato il momento del gioco finale: la giuria ha puntato il dito su due coppie che si sono dovute giocare la permanenza nel nuovo “bagno di cultura”: una sottospecie di gioco dei Cilindroni à la Ciao Darwin a con la differenza che la cabina non si riempie d’acqua ma vede ridursi sempre di più il soffitto.

Un quiz che ha dimostrato a pieno quanto Barbara D’Urso sia fuori luogo in questo contesto: non possiede né la verve di Paolo Bonolis e né la seriosa ironia di Enrico Papi, che ha tenuto a battesimo proprio le porzioni più game di questo programma. Fra bombe di piume e schizzi d’acqua, la “coppia” composta da Asia Valente, Emi Buono e Alessandro De Meo ha dovuto accettare la sconfitta…. ma per loro niente eliminazione. Ma avranno una punizione: dormire nella stanza meno confortevole della villa.

Uscendo dalla cabina, il povero secchione Alessandro De Meo è scivolato all’indietro avendo accidentalmente camminato a piedi nudi sul pavimento bagnato. Il ragazzo pare non si sia causato nulla di grave ma in studio lo spavento è stato forte. Il ragazzo ha preso talmente male la caduta da aver perso persino gli occhiali nell’impatto col pavimento.