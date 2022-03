Gli ex gieffini vip organizzano una reunion ma solo tra veri amici

Ovviamene è la rivista Chi a pubblicare le foto della reunion tra gli ex gieffini vip. Chi c’era a Roma tra cena e discoteca? Sembra che siano state le sorelle Selassè ad organizzare la bella serata a cui hanno partecipato ovviamente Manuel Bortuzzo e altri. La casa del Grande Fratello vip è difficile da dimenticare ma adesso che sono tornati nella vita reale i vipponi hanno amori e amicizie in più da coltivare. Clarissa e Jessica erano a cena con l’autrice Irene Ghergo, hanno poi raggiunto Lulù e Manuel Bortuzzo. La coppia non era sola, con loro c’erano anche Aldo Montano e la moglie Olga Plachina, Gianmaria Antonolfi e Federica Calemme.

Una serata per i vipponi dell’ultimo GF Vip

Una serata documentata con tante foto dal settimanale di gossip di Alfonso Signorini. Prima una cena a base di sushi e poi tutti in discoteca fino a notte tarda. Le tre principesse, i tre moschettieri, tutti così legati da non volersi più separare. Non sarà la loro unica serata, soprattutto Aldo Montano, Manuel Bortuzzo e Gianmaria Antinolfi hanno intenzione di continuare a frequentarsi, di conseguenza anche tutti gli altri.

Jessica intanto è ancora single, anche nella serata organizzata per la reunion non ha un compagno, forse attende ancora l’invito a cena di Barù, che intanto preferisce la compagnia di un buon amico, Davide Silvestri.

Promesse di amicizia e d’amore mantenute tra loro, anche se ogni tanto qualcuno ipotizza che tra Gianmaria Antinolfi e Federica Calemme ci sia già aria di crisi. Tutto falso, per il momento tutto procede a gonfie vele. Nessun dubbio poi sulla storia d’amore tra Lulù e Manuel Bortuzzo, loro due volano più alto di tutti e hanno grandi progetti da realizzare. Contro ogni previsione la storia tra la principessa e il nuotare è vera e destinata a durare.