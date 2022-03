Manuel Bortuzzo e Lulù Selassiè festeggiano il mesiversario tra spesa e romanticismo

Manuel Bortuzzo e Lulù Selassié sono più felici di prima, più di quando il GF Vip li ha separati. Convivono dal primo istante dopo la finale del Grande Fratello e non si sono mai lasciati, a dispetto di tanti che non credevano nel loro amore oggi festeggiano il mesiversario. Impossibile dimenticare quel “22” che Manuel Bortuzzo ha voluto anche tatuarsi. Lulù e Manuel hanno grandi progetti per il futuro, la principessa Lulù non vede l’ora di diventare mamma, di avere un figlio dal nuotatore. Per il momento fanno la spesa come due bambini golosi. Tornati a casa dal supermercato mostrano i loro acquisti, una spesa molto golosa, tanti gelati, caramelle, cioccolato ma anche un po’ di cose necessarie in casa.

Lulù Selassiè e Manuel Bortuzzo nella loro casa

In attesa che Lulù uscisse dalla casa del GF Vip Manuel ha sistemato tutto ed è la principessa etiope a svelare che il fidanzato le ha fatto trovare il latte con il Nesquik, i dischetti per struccarsi e lo struccante; che in camera ha comprato un tappeto rosa, che ci sono le luci del led viola e tanti specchi. Un’accoglienza curata nei dettagli e nel giorno del loro mesiversario sono più romantici che mai. Manuel siede al piano, suona la loro canzone, cantano insieme il bellissimo brano di Ultimo, uno accanto all’altro tra una dichiarazione d’amore e l’altra.

Stasera Lulù sarà ospite a La Pupa e il Secchione, lo show condotto da Barbara D’Urso. Lì ritroverà anche Soleil Sorge. Quale sarà il ruolo della principessa, Pupa per una sera? Di certo Manuel si sarà informato per proteggerla.

La coppia è sempre più innamorata, lontani dai riflettori Bortuzzo e la Selassiè stanno costruendo la loro storia e Manuel confida che la sua fidanzata adesso è super tranquilla. Entrambi non si aspettavano una storia d’amore così importante da un reality show.