L’Isola dei famosi 2022: tutto quello che è successo il 7 aprile 2022

Torna il nostro riassuntone dedicato all’Isola dei famosi 2022. Vi siete persi la puntata in onda il 7 aprile? Siamo qui per voi per raccontarvi tutto quello che è accaduto in questo nuovo appuntamento con il reality di Canale 5. La puntata si è aperta con Ilary Blasi che ha spiegato al pubblico che fine avesse fatto Silvano Michetti, il cugino di Campagna. Chi non legge sul web le notizie e non segue magari tutti i day time non era a conoscenza della sua squalifica. Silvano, a causa di una bestemmia, pronunciata pochi secondi dopo il suo arrivo in Honduras, ha lasciato l’Isola, per questo motivo Nick ha avuto bisogno di trovare su Playa Sgamada un nuovo compagno. A lasciare quindi quella spiaggia insieme al cantante è stato un altro cantante, Blind, che in quanto capo, ha avuto la possibilità di scegliere se partire con il cugino e unirsi al resto del gruppo o lasciare il posto a una delle tre compagne. Ha scelto di andare in coppia con Nick!

L’Isola dei famosi 2022: tutto quello che è successo nella puntata del 7 aprile 2022

Tra una discussione e l’altra è arrivato poi il momento di conoscere l’esito del televoto: a lasciare la Palapa sono stati Lory del Santo e il suo fidanzato Marco Cucolo. I due hanno raggiunto gli altri concorrenti sull’altra spiaggia, iniziando quindi il gioco come concorrenti singoli, per sperare poi di tornare di nuovo in gara alla prima occasione utile! E a proposito dell’altra spiaggia, dopo i saluti di Blind, è stato aperto un televoto per l’eliminazione e il pubblico ha scelto Roberta Morise che è la terza eliminata dopo Zequila e dopo Marco Melandri. Prepara le valigie e torna in Italia.

Novità anche per le coppie. Visto che Estefania e Roger sono sempre più innamorati, l’Isola ha dato loro la possibilità di “accoppiarsi” e di vincere anche un letto in omaggio. I concorrenti hanno scelto di mettersi in gioco, hanno vinto la prova e adesso sono una nuova coppia. Si cambia quindi: Ilona Staller farà coppia con Nicolas Vaporidis. Prova ricompensa per i naufraghi: alcuni hanno avuto modo di mangiare le polpette, altri no. A fare indigestione di carboidrati sono stati Jeremias e suo padre Gustavo, Floriana e Clemente Russo.

A proposito di coppie, dopo gli scontri della settimana, Ilary Blasi ha proposto a Guendalina e a Edoardo di scoppiarsi e giocare da singoli ma i fratelli Tavassi, nonostante le liti, hanno deciso di restare uniti. Prova leader vinta da Carmen Russo che pochi minuti prima aveva avuto modo di mangiarsi un bel piatto di lasagne! Nel frattempo gli sgamadi hanno eletto Laura come nuovo capo. I naufraghi sbarcano sulla nuova spiaggia e apprendono i nomi dei concorrenti che rischiano di lasciare L’isola dei famosi 2022: la coppia formata da Clemente e Floriana e la coppia formata da Ilona Staller e Nicolas Vaporidis.