Amici 21: Luigi racconta del diabete, per questo cerca di controllare le emozioni

Chiacchierata pomeridiana con Luigi, oggi è toccato al cantante di Amici 21 di parlare con Maria De Filippi, raccontarsi, spiegare cose di cui non aveva mai parlato nella scuola. Luigi ha confidato che deve mantenere la calma, che deve controllare le emozioni, perché altrimenti gli sale la glicemia e lui ha il diabete, l’insulina non farebbe effetto, sarebbe un problema. Il cantante del team di Rudy Zerbi risponde alle domande di Maria De Filippi, spiega come ha imparato a controllare le emozioni. Ecco spiegato anche il motivo per cui Luigi cerca di non reagire alle frecciatine di Alex. Tra loro c’è stato un distacco ma il cantante cerca di andare avanti pensando solo al suo obiettivo. E’ concentrato e si vede, anche durante il serale. Confida infatti che spesso deve prendere lo zucchero in puntata, perché anche se sta seduto ha un calo e va in ipoglicemia.

Luigi ha scoperto di avere il diabete a 16 anni

“Quando avevo 16 anni mi è venuto il diabete, sono stato sei mesi senza sapere ed è stato pesante, il medico non me lo diceva che era quello, diceva che era lo sviluppo. Non è stato semplice ognuno reagisce a modo proprio”.

“Controllo le emozioni e il corpo, cerco di stare tranquillo” ma come fa? “Penso che non ci sia nulla di così devastante nella vita, che per non lasciarmi andare del tutto penso che ci sia di peggio”. In questo modo Luigi non reagisce ma non può permettersi di piangere, di stancarsi, niente… “Non funziona sempre ma così a me non pesa il diabete, devo controllarmi punto, a modo mio magari ma cerco di stare sempre rilassato”.

“Non mi piace nemmeno di andare dal diabetologo, mi fa venire l’ansia perché mi dice che se faccio una cosa poi magari non va bene e risponde che poi vedremo”. Arriva alla fine lo sfogo, piange ma continua a sorridere mentre Maria gli chiede se ha fatto un casino adesso con il diabete. Sfogarsi è necessario, il continuo controllo non è sempre possibile.