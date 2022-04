Amici 21 spoiler: una sola eliminazione nella prossima puntata, Dario vs Carola, chi esce?

Siete curiosi di sapere che cosa succederà nella prossima puntata di Amici 21? Come saprete, le puntate del serale vengono registrate in settimana per cui sappiamo già quello che vedremo nella puntata del 16 aprile 2022. Il talent di Maria de Filippi non si ferma per Pasqua anzi si va in onda con un appuntamento imperdibile. In questa puntata, come rivelano spoiler e anticipazioni, ci sarà una sola eliminazione. Saranno quindi tre i concorrenti che arriveranno al ballottaggio finale dopo le tre manche e solo uno lascerà il programma di Maria de Filippi. Tre ballerini, possiamo già dirvi che vedremo una sfida a tutta danza in questa nuova puntata di Amici 21 che ci aspetta sabato.

Siete quindi curiosi di sapere come andrà a finire? Scopriamolo insieme con le anticipazioni, al momento disponibili.

Amici 21 anticipazioni e spoiler: Dario al ballottaggio

La prima sfida vedrà scendere in pista la squadra della Pettinelli e della Peparini contro Zerbi e Celentano. Per questo motivo l’allievo che resterà a rischio eliminazione sarà Dario.

Amici 21 anticipazioni e spoiler: Serena al ballottaggio

A quanto pare sarà una serata propizia, almeno nelle prime due sfide per i Celentano-Zerbi che vinceranno anche la seconda manche. In questo caso a rischiare di lasciare Amici 21 è Serena. Anche lei come Dario resterà in attesa della manche finale prima di scoprire il suo destino.

Amici 21 anticipazioni e spoiler: Carola al ballottaggio

E alla fine perderanno anche Zerbi e Celentano. Ad andare al ballottaggio finale sarà Carola e per la prima volta ci saranno quindi a rischio tre ballerini di tre squadre diverse. La prima a salvarsi, dopo la votazione dei giudici sarà Serena.

Amici 21 anticipazioni e spoiler: Carola vs Dario, chi esce?

L’ultima settimana per Carola è stata particolarmente difficile e ci spiace che non siano state messe in luce le sue doti. Avrebbe potuto mostrare molto di più se solo fosse stata messa nelle condizioni di farlo ma è anche abbastanza chiaro che il talent poteva non essere il posto giusto per la ballerina che di certo farà una lunga strada nel mondo della danza. Non sappiamo ancora chi uscirà tra Carola e Dario, sarà come sempre Maria de Filippi ad annunciarlo in casetta.