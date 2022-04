Pechino Express 2022: Fuori Rita Rusic, ma fra infortuni e spintoni è guerra fra le donne in gara

Giro di boa per Pechino Express 2022: il reality show on the road di Sky Uno andato in onda giovedì 14 aprile con la sesta puntata. Alla conduzione abbiamo ritrovato Enzo Miccio, che sta continuando a sostituire Costantino della Gherardesca a causa di un problema di salute di cui necessitavano accertamenti medici. Anche senza Costa, quindi, la gara prosegue e sta raggiungendo vette di agonismo quasi senza precedenti.

La coppia delle modelle Italia – Brasile è riuscita a far nuove antipatie fra i viaggiatori in gara; una antipatia che stavolta ha raggiungo dei limiti mai raggiunti prima: Helena Prestes ha spintonato con cattiveria Sasha Sabbioni (la figlia di Natasha Stefanenko) colta da un gesto d’ira.

Pechino Express 2022: spintoni e infortuni nella sesta puntata

Volente o nolente, anche in questa seta puntata di Pechino Express 2022 protagoniste assolute sono state le Italia – Brasile: Nikita Pelizon e Helena Prestes non nascondono la loro competitività… e mai come questa volta lo hanno fatto in maniera plateale. Le due giovani si sono viste appioppare un malus dalla coppia Mamma e Figlia (Sasha Sabbioni – Natasha Stefanenko) e questo proprio non le è andato a genio: oltre a varie imprecazioni fatte sul loro conto, Helena ha volutamente spintonato Sasha nel corso di una mini prova svoltasi in un mercato di tessuti.

Ma per le due giovani concorrenti ci sono stati anche attimi di paura: sempre Helena ha accusato vari dolori ad un ginocchio, lamentando di aver sentito l’osso della rotula uscire dal suo asse. Visitata dal medico di produzione, la concorrente ha preferito proseguire la sua gara ma senza correre per non peggiorare la situazione. Nel corso della puntata, però, la concorrente sembra essersi ripresa. Quantomeno in parte.

Pechino Express 2022: fuori i Fidanzatini, Rita Rusic e Cristiano Di Luzio

Anche questa settimana la busta nera di Pechino Express ha mietuto un’altra vittima: la coppia a dover lasciare il gioco alla sesta puntata è stata quella dei Fidanzatini composta da Rita Rusic e Cristiano Di Luzio. La decisione stavolta è stata presa delle prime classificate – la coppia Madre e Figlia – che ha scelto i Fidanzatini graziando per l’ennesima volta gli Indipendenti (Bugo e Cristian Dondi). Graziati talmente tante volte che Enzo Miccio li ha ribattezzati “coppia dei Miracolati”.