Pechino Express 2022: Costantino lascia il reality per infortunio, eliminati Ciro Ferrara e figlio

Continua l’avventura per le coppie di viaggiatori di Pechino Express 2022: il reality show di Sky Uno in onda ogni giovedì in prima serata. Nella quarta puntata del 31 marzo, i concorrenti hanno partecipato ad una gara diversa dal solito: interamente realizzata nella capitale turca, Istanbul. Armati di pazienza e di un buon inglese, questa volta le coppie hanno trovato maggior facilità nel riuscire a comunicare con la popolazione locale ma non sono mancate di certo le difficoltà…

Sempre in evidente difficoltà, ad esempio, è la coppia degli Indipendenti (composta da Bugo e il suo amico Cristian Dondi). Anche stavolta sono finiti in ultima posizione e sono finiti per direttissima a rischio eliminazione contro i penultimi, la coppia Padre e Figlio composta da Giovambattista e Ciro Ferrara. A decidere le sorti di entrambe le squadre è stata la coppia Italia – Brasile, arrivata prima al traguardo finale.

Pechino Express 2022: eliminati Ciro Ferrara e suo figlio

Questa edizione di Pechino Express sembra essersi accanita sui concorrenti più famosi fra quelli in gara. Dopo l’eliminazione di Alex Schwazer, stavolta tocca a Ciro Ferrara e suo figlio Giovambattista abbandonare il programma. Le due modella hanno deciso di mandare proprio loro alla Busta Nera, che ha poi rivelato il suo messaggio nefasto.

Pechino Express 2022: esce anche Costantino della Gherardesca?

La brutta caduta di cui il povero Costantino della Gherardesca è stato vittima nella terza puntata dev’essere stata piuttosto grave e lo stiamo scoprendo puntata dopo puntata: dopo la puntata dell’incidente, in questa quarta puntata Costantino è parso meno vitale, con una voce più bassa e tenuta ma soprattutto un messaggio in sovrimpressione ha sottolineato che, a causa dell’urto, Costantino ha subito qualche tipo di danno alle costole; le coppie non hanno potuto abbracciare il conduttore come al solito una volta raggiuto il tappeto rosso.

La conseguenza di tutto questo non poteva che essere una: la sostituzione del conduttore. Una sostituzione che sembra avere già un nome e cognome: Enzo Miccio. Durante i titoli di coda, infatti, lo speaker annuncia che ci sarà “una novità che riguarda il timoniere” e il ritorno di “un grande ritorno, un grande viaggiatore” che altri non è che Enzo Micchio, di cui vediamo l’arrivo mentre corre verso il conduttore. Quindi sarà proprio lui il nuovo padrone di casa di Pechino Express 2022?