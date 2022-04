Pechino Express 2022: Bugo ancora ultimo in gara ma a rischiare l’eliminazione sono Italia Brasile

Sta succedendo qualcosa di mai visto prima a Pechino Express 2022 e in tutte le edizioni passate? Una delle coppie in gara sta collezionando una sfilza di ultimi posti e rischi di eliminazione quasi da record. La coppia di sfortunati in questione porta il nome de Gli Indipendenti, composta dal cantautore Bugo e dal suo amico e collega Cristian Dondi. E anche in questa settima puntata, i due artisti non hanno deluso le aspettative.

La coppia de Gli Indipendenti composta da Bugo e Cristian Dondi è arrivata ultima al traguardo finale anche stavolta, la settima puntata del 21 aprile 2022. Una sfilza di brutti piazzamenti che ha costretto ancora una volta il conduttore Enzo Miccio a ribattezzare i due “la coppia dei miracolati” in quanto, anche stavolta, i due sono stai graziati dal finire sotto il giudizio della busta nera di Pechino Express.

Pechino Express 2022: Italia Brasile alla Busta Nera

Per i fan di Pechino Express 2022 questo è stato un momento molto atteso: la prima vera defaillance della coppia Italia Brasile con cui approfittare per una sonora eliminazione. Ma è andata davvero così? Quel che è certo, è che a provare a mandare fuori la coppia delle giovani modelle è stato il duo degli Scacalli, arriva primi al traguardo finale.

Una opportunità d’oro per cercare di buttare fuori gara una delle coppie più temibili di questa edizioni ma… un opportunità sprecata. La busta nera di Pechino Express ha deciso che questa settima puntata non era eliminatoria e dunque le Italia Brasile sono rimaste in gara.

Pechino Express 2022: Bugo e la compilation degli ultimi posti

Ad eccezione della prima puntata di Pechino Express 2022 in cui si è piazzato sesto su dieci, la carriera di Bugo all’interno del reality di Sky Uno è costellata di brutti piazzamenti in classifica. Nella seconda puntata è arrivato ultimo. Nella terza puntata è finito a rischio eliminazione in quanto battuta dalla coppia delle Lepri. Nella quarta puntata è arrivato ultimo. Nella quinta puntata è arrivato penultimo ma comunque a rischio eliminazione. Anche nella sesta puntata è stato penultimo e dunque a rischio eliminazione. In tutti questi casi, il cantante e il suo collega non sono mai finiti alla busta nera.

Fortuna sfacciata? Oppure strategia degli avversari? Del resto, perché provare ad eliminare una coppia perennemente ultima quando si può far fuori dal gioco qualcuno di davvero competitivo?