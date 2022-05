L’Isola dei famosi: chirurgo estetico e botulino per le naufraghe? L’accusa di una dottoressa

L’Isola dei famosi o dei rifatti? E’ una strana accusa quella che arriva da una dottoressa esperta in ritocchini e botulino. Guardando il reality show di Canale 5 ha notato che da una settimana alcune naufraghe hanno cambiato faccia, sono più pienotte, con gli zigomi sollevati e non più col volto scavato. Nuovo volto per una, due o forse tre naufraghe ne è certa la dottoressa Dvora Ancona. Lei è un medico chirurgo, molto attiva anche sui social, ed è lì che ha svelato chi secondo lei avrebbe ricevuto la visita del chirurgo estetico. Ritocchini molto recenti, di una settimana fa, sarà vero? La dottoressa ha anche spiegato come ha capito che sono state fatte delle punturine.

Chi ha ricevuto il ritocchino sull’Isola dei famosi?

Possibile che i naufraghi chiamati a soffrire la fame, le punture degli insetti, la mancanza di acqua dolce per lavarsi e anche la mancanza di tanti prodotti per la bellezza, abbiano invece fatto dei ritocchini in spiaggia?

In base all’accusa della dottoressa Dvora Ancona chi ha di certo ricevuto il botulino è Carmen Di Pietro. E’ certa che una settimana fa non avesse la stessa faccia: “Le vedo gli zigomi più gonfi, il botulino appena fatto. Vuol dire che qualcuno è passato e le ha fatto tutti i trattamenti… vero? Secondo me sì”. Per lei il ritocchino risale a una settimana fa perché adesso è bella rimpolpata.

Lei è un’esperta, avrà ragione? Ha aggiunto anche un altro nome ed è quello di Lory Del Santo. Anche lei avrebbe ricevuto la visita del chirurgo: “Lory Del Santo una settimana fa era tutta magra, screpolata ed invece adesso è improvvisamente un fiore tutta riempita in faccia: vi pare una roba normale?”. E’ quasi certa sia accaduto davvero e si riserva di fare altri nomi, quelli di altre naufraghe forse rifatte sull’Isola.