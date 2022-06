Jenny e Sumit oggi: il covid, una suocera di troppo. Il matrimonio c’è stato, dura ancora?

Tra le coppie protagoniste di 90 giorni per innamorarsi-Lontano dagli Stati Uniti, ci sono anche Jenny e Sumit. I due si amano molto ma la loro storia d’amore è stata ostacolata dalla famiglia del giovane indiano che non gradisce la differenza di età che c’è tra l’uomo e la sua fidanzata. Sumit, nel corso del programma, che in Italia sta andando in onda in queste settimane su Real Time, ha spiegato che l’atteggiamento di sua madre in particolare, si deve la fatto che ha divorziato da una giovane moglie alla quale la famiglia si era molto legato. Una scelta che la madre di Sumit non ha mandato giù. La donna infatti aveva perso una figlia, la sorellina di Sumit e si era quindi legata moltissimo alla prima moglie di suo figlio. Anche per questo non accetta Jenny. Non a caso, come abbiamo visto nelle ultime puntate in onda, la madre dell’indiano ha chiesto di andare a vivere insieme a loro per provare a capire se la sua futura nuora possa diventare una vera donna indiana. Jenny non c’è sembrata molto entusiasta di questa proposta…In attesa di vedere le puntate di 90 giorni per innamorarsi Lontano dagli Stati Uniti, possiamo dirvi che cosa è successo in questo ultimo anno alla coppia e se il matrimonio c’è stato.

Vi abbiamo già raccontato che Jenny e Sumit purtroppo, hanno contratto il covid 19 e sono stati anche in ospedale. Per fortuna però ne sono usciti vincitori. E per loro è arrivato anche il giorno delle nozze!

Sumit e Jenny si sono sposati?

Ebbene si, alla fine Jenny e Sumit nel 2021 si sono sposati. Anche per questo motivo, come si può vedere sui social, l’americana ha avuto modo di restare in India, dove ha continuato a vivere con l’uomo che ama. Non sappiamo se alla fine i genitori di Sumit abbiano accettato o meno queste nozze ma il matrimonio comunque c’è stato.

Jenny e Sumit stanno ancora insieme?

E anche grazie ai social possiamo dirvi che questa coppia di 90 giorni per innamorarsi non è scoppiata, anzi. Jenny e Sumit sono ancora innamoratissimi. In queste ultime settimane, come testimoniano le tante foto postate sui social, hanno trascorso qualche giorno di vacanza a Goa, sempre in India sotto il sole del mar arabico. Insieme, felici e sorridenti, si godono quindi la vita e il loro amore senza pensare troppo al futuro e a quello che succederà tra qualche anno.