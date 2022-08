Enrico Montesano a Ballando con le stelle 2022? La polemica sarebbe “servita”

Nel cast dell'edizione 2022 di Ballando con le stelle dovrebbe esserci anche Enrico Montesano

Tvblog anticipa uno dei nomi dei concorrenti della prossima edizione di Ballando con le stelle. Nel cast dell‘edizione 2022 del programma di Milly Carlucci dovrebbe esserci anche Enrico Montesano. Un nome importante se non fosse che negli ultimi due anni e mezzo caratterizzati dalla pandemia, l’attore si è messo in mostra, non per le sue doti artistiche o per la simpatia sempre mostrata in passato, ma per le forti posizioni no vax. E in un programma nel quale, Selvaggia Lucarelli ( che lo cita spesso anche nelle sue storie instagram e non di certo per meriti) è in giuria, è chiaro aspettarsi che la polemica è servita. Servita su un piatto d’argento ma anche un modo per creare chiacchiericcio intorno al programma e discussioni da prima serata. Quelle che non vorremmo vedere e che in fondo, ci auguriamo sempre di non vedere. Ed è inutile fare un discorso ipocrita pensando che si parlerà solo di ballo perchè non succederà. Come è successo con Morgan, che per tre puntate ha fatto il compitino mantenendo la posizione e forse le promesse che aveva fatto alla Carlucci e poi ha rovinato tutto, portando in secondo piano il ballo e in primo la sua verve polemica.

Enrico Montesano a Ballando con le stelle 2022?

Per ora solo rumors e nulla di confermato anche se Milly Carlucci proprio in queste settimane chiuderà il cast in vista dell’edizione di Ballando con le stelle che ci aspetta in onda a ottobre. E di solito le anteprime di Tvblog sono sempre molto precise e puntuali per cui possiamo davvero aspettarci di vedere in pista Enrico Montesano 77 anni e una carriera di tutto rispetto alle spalle. Oggi infatti i giovanissimi a questo nome potrebbero associare i deliri no vax ma l’attore, ha fatto la storia della tv italiana. Non a caso, Carlo Conti lo aveva anche scelto in giuria a Tale e quale show, e la Rai aveva anche pensato di affidargli un programma in prima serata. Ora è in lizza per Ballando con le stelle 2022. Vedremo che cosa succederà.