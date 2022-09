Bake Off Italia 2022: Fulvio Marino porta il pane e un’altra eliminazione al femminile, la quarta puntata

Nella quarta puntata di Bake Off Italia 2022 è arrivato Fulvio Marino e una sfida sul pane: fuori un'altra pasticcera

Puntata dopo puntata, sotto il tendone di Bake Off Italia 2022 continuano ad essere sfornare le dolci creazioni dei pasticceri amatoriali. Ma non tutte le portare sono sempre così dolci: per la seconda settimana consecutiva una nuova concorrente donna è stata eliminata alla fine delle tre prove della quarta puntata, andata in onda questa sera 23 settembre 2022.

Ma prima di andare a parlare delle dolenti note, per la prima volta nel corso di questa stagione, a Bake Off Italia 2022 è arrivato un ospite speciale: il panificatore Fulvio Marino, già noto in tv in quanto volto del cast di È Sempre Mezzogiorno. La sua presenza sotto il tendone è dovuta al tema della prima prova di puntata: realizzare una versione creativa della merenda casalinga per eccellenza, ovvero pane, burro e marmellata.

Bake Off Italia 2022: Fulvio Marino ‘porta’ il pane su Real Time

Oltre a passare fra i banconi dei concorrenti per una semplice chiacchierata, Fulvio Marino è stato il bonus che il concorrente Davide si è conquistato nella scorsa puntata in quanto ha vinto il “Grembiule Blu” del migliore della settimana. Davide ha potuto sfruttare le conoscenze di Marino tenendolo per cinque minuti alla sua postazione.

Nella seconda prova, la temibile prova tecnica, i pasticceri amatoriali hanno dovuto replicare un grande classi di Bake Off Italia: il rotolonen di Ernst Knam ma… stavolta in versione monoporzione. Niente rotolo da affettare ma ben otto “rotolinen” corredati da farciture ed una crema d’accompagnamento. Fra alti e bassi, la classifica di merito a fine degli assaggi ha visto sul podio tre habitué: terzo posto per Chiara, secondo posto per Davide e al primo posto Stefano.

La puntata si è conclusa con una terza prova, la prova a sorpresa, che ha visto i pasticceri amatoriali cimentarsi con la creazione di una torre di budini. Il titolo della prova è un po’ spaventoso ma in realtà i concorrenti hanno dovuto semplicemente impilare tre budini le cui dimensioni sono state scelte a piacimento dagli stessi concorrenti.

Bake Off Italia 2022: grembiule blu ed eliminato quarta puntata

Prima dei titoli di coda, Benedetta Parodi ha chiuso questa quarta puntata di Bake Off Italia 2022 dedicata alla merenda facendo annunciare dai giudici il nuovo concorrente migliore della settimana e il nuovo eliminato. Il Grembiule Blu ha lasciato Davide per tornare di nuovo in possesso di Margherita.

A rischio eliminazione, invece, abbiamo trovato per l’ennesima volta Gaia e Maria a cui si è unito il pasticcione Alessio. A dover abbandonare per sempre il programma, però, è stata Gaia.