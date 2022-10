Il Collegio 7: la prima puntata fra interessanti novità e grossi déjà vu, Nino Frassica non convince

Il Collegio prova a rinnovarsi con tante nuove idee: scopriamo cos'è successo nella prima puntata

Può piacere o non piacere ma va dato atto ad Il Collegio di essere uno dei pochi reality italiani ad essere concretamente una fucina perenne di idee e sperimentazioni. E questo lo testimonia anche la prima puntata della settimana edizione, andata in onda questa sera 18 ottobre 2022 su Rai Due. Eh sì perché, in attesa di assistere al secondo episodio in onda domani mercoledì 19 ottobre, Il Collegio 7 parte già con una ricca dose di novità, piccole e grandi, che possono davvero fare la differenza e rivoluzionare un racconto che forse negli ultimi tempi stava diventando un po’ troppo simile a se stesso.

La prima grossa novità, forse la meno convincente di tutte, è la presenza di una nuova voce fuori campo affidata a Nino Frassica; una decisione che mette nero su bianco la volontà di rompere con il passato e di ripartire con un ciclo tutto nuovi per questo reality. In questo contesto, l’attore ha perso la vis comica che lo caratterizza per abbassarsi al ruolo di semplice voce fuori campo. Da un campione della risata ci aspettavamo qualcosina in più…

Il Collegio 7: le interessanti novità

La prima novità che siamo certi creerà attriti o “dinamiche” (per dirla alla maniera dei social) è la decisione di dividere il gruppo dei collegiali in due sezioni ed indirettamente in due squadre: la sezione A che studia latino e si avvia ad un percorso formativo più votato all’intelletto e la sezione B che si focalizza sulla materie legate all’avviamento al lavoro. Questa separazione generà a fine episodio una classifica con i migliori e i peggiori di ogni sezione e – addirittura – la sezione con i voti più alti vince un premio speciale. Una meccanica che si preannuncia scoppiettante: i signorini e le signorine competono indirettamente per dei premi ma poi vivono la vita da collegiali senza divisioni, sia nel refettorio, sia nelle camerate.

Interessante anche l’idea di rompere la vecchia liturgia del taglio dei capelli con qualcosa di inedito: stavolta ci sono stati meno drammi a causa della decisione presa dal collegio di provare a far tagliare i capelli dei collegiali della sezione A dai ragazzi della sezione B che hanno seguito una lezione da una parrucchiera professionista.

Ma Il Collegio non è tale senza alcuni tormentoni come la supplente giovane e affascinante, le lezioni cuore a cuore del prof Andrea Maggi (l’unico docente storico fra quelli rimasti attualmente in servizio su Rai2), le ramanzine dei sorveglianti o le punizioni del Preside per redarguire gli animi ribelli de collegiali più scapestrati. I tormentoni del Collegio cambiano affinché nulla cambi. Persino il ruolo della irascibile professoressa Petolicchio pare aver trovato una versione alternativa nel fumantino professore di dattilografia.

Ma fra baci, pianti, lezioni, punizioni e qualche nozione, zitto zitto a Il Collegio è stato inserito un nuovo segmento che potrebbe diventare un nuovo elemento ricorrente: la visita medica di inizio corsi.