Signorini si vanta di aver portato una persona trans per primo in prima serata: peccato che abbia preso un clamoroso abbaglio

Se Signorini pensa di aver fatto qualcosa di rivoluzionario e invece è solo l'ultimo ad aver voluto in tv una persona trans, 14 anni dopo la prima volta

Quando Signorini si giustifica per la scelta di aver voluto fortemente Elenoire Ferruzzi nella casa del Grande Fratello VIP 7, si vanta del fatto che per primo, ha portato in prime time su Canale 5, una concorrente come lei ( ghettizzandola già solo per questa dichiarazione e facendo un distinguo che nel 2022 non serve più). Il vero problema è che come spesso capita a Signorini, pecca di presunzione, pensando di aver fatto cose prima di altri . Non vogliamo neppure scomodare altri programmi, perchè potremmo citare Maria de Filippi e la storia di Andrea Nicole a Uomini e Donne, potremo citare Barbara d’Urso che ha raccontato la storia di Vittoria Schisano e la sua transizione ( la stessa Schisano che ha poi partecipato a Ballando con le stelle); Vladimir Luxuria dell’Isola dei famosi è stata concorrente, inviata, conduttrice, opinionista ma per fortuna, in prima serata, poi è arrivato Signorini a raccontarci la storia della Ferruzzi. Poteva impegnarsi meglio nella scelta del concorrente da proporre, vista la finaccia che Elenoire Ferruzzi, ha poi fatto, voluta fuori dalla casa dal 90% del pubblico.

Se solo facesse un piccolo sforzo, per non sembrare sempre il migliore della classe, che non è, si renderebbe conto che prima di lui, molti anni fa, nella casa del Grande Fratello, versione classica e non classica ( perchè vogliamo restare in casa, senza pretendere che ci sappia cosa succede in altri programmi), di persone trans, se ne sono raccontate, con garbo, educazione, delicatezza. Hanno aperto il loro cuore, raccontato i loro drammi, portato le loro ferite, raccontato le storie di persone comuni. Senza isterismi, senza sbraitare, senza cornici. Si sono mostrati per quello che erano. Persone.

Le storie di persone trans al Grande Fratello

Nella casa del Grande Fratello, quando ancora faceva anche 6-7 milioni di spettatori, e non faticava ad arrivare a 3, come succede con questa edizione, di persone trans, ne sono passate diverse. E le loro storie, sono state ascoltate dal pubblico, metabolizzate, apprezzate. Correva l’anno 2009, quando Gabriele Belli, si raccontava nel reality di Canale 5: “Io sono nato in un corpo di donna, la mia è un’identità di uomo, intrappolato in un corpo da donna. Volevo giocare con i maschietti ma non era possibile… Ero murato vivo”. Nel Grande Fratello 14, con Barbara d’Urso, entra in casa Rebecca de Pasquale, che racconterà la sua storia nel reality per essere poi spesso ospite degli altri programmi di Canale 5.

Ed era il 2008 quando per la prima volta, varcava la porta rossa una concorrente con un percorso di transizione, Silvia Burgio. Cosa avrebbe fatto esattamente quindi di così rivoluzionario Alfonso Signorini? Assolutamente nulla. Ha solo preso un clamoroso abbaglio, pensando che un personaggio come Elenoire Ferruzzi, che per sua stessa ammissione non ha il minino interesse nè a rappresentare una comunità nè a essere un esempio. 14 anni dopo, ci dice che mai era successo prima, che è stato lui a volere che accadesse. Che peccato che nessuno glielo faccia notare in diretta. Che peccato che non si alzi la mano per dire, che le cose stanno in modo diverso.