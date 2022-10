Tale e Quale Show a tarallucci e vino: Mussolini imita Sophia Loren e sul web scatta la polemica

La storiella su Alessandra Mussolini che si sarebbe rifiutata fino all'ultimo di imitare la Loren viene smentita dai fatti

Il caos scatenato da Alessandra Mussolini nel corso della settimana si è rivelato una grandissima pagliacciata. Per chi si fosse perso i capitoli precedenti, facciamo un passo indietro: la donna è da alcune settimane in gara a Tale e Quale Show e nell’appuntamento andato in onda questa sera 28 ottobre 2022 avrebbe dovuto imitare sua zia Sophia Loren. Una richiesta che inizialmente aveva preso positivamente, col sorriso sulle labbra. Poi però da lunedì il caos: la concorrente vip si è rifiutata di fare le prove per una questioni personali.

Alessandra Mussolini, il suo manager, persino la produzione del programma e lo stesso Carlo Conti in collegamento con La Vita in Diretta hanno tutti raccontato la stessa versione: la concorrente non ha fatto le prove, ha rifiutato di farsi truccare o imparruccare nel corso della settimana e, più in generale, non sarebbe dovuta essere affatto pronta all’esibizione in studio in diretta tv. E invece…

Alessandra Mussolini imita Sophia Loren a Tale e Quale Show 2022

Nonostante tutte queste premesse, e persino il video introduttivo all’esibizione in cui vediamo la Mussolini boicottare le prove canore con la sua vocal coach, l’esibizione si fa e con tutti i crismi del caso: la concorrente arriva sul palco, truccata, vestita e cotonata di tutto punto, canta il brano “Tu vuo’ f’ l’americano” e conosce persino la coreografia che i ballerini fanno intorno a lei tanto che ne segue i movimenti. Insomma, più che Sophia Loren, questa settimana l’ex deputato ha interpretato il bugiardissimo Pinocchio.

E a smentire le stesse dichiarazioni fatte fino a poche ore fa da Conti e Mussolini sono i diretti interessati nel momento del dibattito con i giudici in studio. Mentre il conduttore aveva annunciato a La Vita in Diretta che la Mussolini aveva disertato la sala trucco, in studio la concorrente ammette di aver passato le sue ultime cinque ore prima del debutto proprio in sala trucco.

Sul web, e in particolare su Twitter, gli utenti hanno adocchiato la fregatura costruita attorno a questo caso e ne hanno scritte di tutti i colori: “Le scenette fasulle della Mussolini non sono un valore aggiunto ad un programma che vive da sempre benissimo senza contorni inutili” scrive Davide, a cui fa eco Ciro “Alla fine la Mussolini ha fatto una sceneggiata”. Secondo Albi, invece, “La Mussolini ha creato tutto questo drama solo per far parlare di sé”.

Nonostante questa pantomima, Alessandra Mussolini si è comunque piazzata nel fondo della classifica: ottava a pari merito con Valeria Marini, che ha interpretato Marylin Monroe. A trionfare anche stavolta è stato Antonino Spadaccino a cui è stato dato il difficile compito di interpretare Loredana Bertè. Sul podio anche un ottimo Gilles Rocca che ha portato in studio un bell’omaggio a Franco Califano.