Cristina Quaranta: “Torno a fare la cameriera, meglio che fare la mantenuta” poi attacca Nikita

Cristina Quaranta non risparmia nessuno, lei torna a fare la cameriera ma spara a zero su alcuni vipponi

Cristina Quaranta è ormai fuori dalla casa del GF vip convinta che sia per colpa di Nikita. Ha preso sei mesi di aspettativa e pensa che poi tornerà a fare la cameriera nel ristorante di Milano. Nel frattempo non si trattiene e ovviamente desidera vendetta soprattutto nei confronti di Nikita. Al settimanale Chi regala anche un “Meglio fare la cameriera che la mantenuta” non fa nomi ma chi segue il Grande Fratello vip sa bene a chi si riferisce. Cristina Quaranta confida che le piacerà tornare dal suo pubblico, ovvero ai tavoli del ristorante, le manca, è la vita che le ha ridato la vita e la dignità, una indipendenza fondamentale. E’ stata sincera al GF vip, ha raccontato molto di se stessa, pensa che altri non facciano lo stesso.

Cristina Quaranta contro Nikita

“È riuscita a colpire i miei punti deboli, come l’amore per mio fratello morto per un tumore al cervello… Il mio errore è stato cascarci. Però la aspetto sulla riva del fiume e sul fiume c’è anche la sua famiglia, che ha smentito il suo racconto strappalacrime che avete visto in televisione. Lei è la peggiore in assoluto” ma prosegue anche parlando del fidanzato e di Antonino Spinalbese.

“Ha un fidanzato Nikita ma in realtà è innamorata di Antonino Spinalbese. È artefatta, costruita: mi spaventa una persona così. Lei è una stratega, ti colpisce sulle tue debolezze”. Insomma, anche questa edizione del GF Vip prosegue anche per i concorrenti che hanno già lasciato la casa. L’ex velina di Striscia la notizia promette di raccontare ancora altro, non risparmia nemmeno Marco Bellavia, dice ma non dice, lascia intendere e poi si trattiene dicendo che entrambi sanno cosa è successo nella casa. Scommettiamo che presto lo sapremo tutti. La Quaranta ha un bel po’ di sassolini dalla scarpa da togliersi e gli unici che salva sembra siano Luca e George.