Crisi nera per Giaele dopo l’avvicinamento ad Antonino: teme il divorzio

Dopo l'avvicinamento ad Antonino, adesso Giaele ha paura che suo marito si stia vendicando di lei: "Non mi ha mandato neanche un aereo..."

Una nuova puntata del Grande Fratello VIP 7 andrà in onda questa sera e nella casa sale la tensione in vista della diretta con Alfonso Signorini. Tra le persone più preoccupate c’è Giaele che teme di aver fatto qualcosa che possa portare suo marito ad allontanarsi da lei. Va detto che mentre lei nella casa espone ai vipponi i suoi dubbi, fuori le insinuazioni non mancano. Sono tante le voci che raccontano di come Giaele e suo marito si siano messi d’accordo, del fatto che lei sapeva già prima di entrare che avrebbe puntato su Antonino per creare questo triangolo ed essere in qualche modo protagonista dell’amore libero, come successe lo scorso anno per Belli e Soleil…

L’influencer però nella casa, sembra molto preoccupata per questo amore, per il suo matrimonio e si è sfogata con i concorrenti che le sono più vicini. Le foto del marito con la sua migliore amica chiaramente non hanno preoccupato la ragazza. Erano immagini totalmente innocenti che non dimostravano proprio nulla. Giaele però ha iniziato a porsi qualche domanda: “Comunque magari sto scoprendo questo suo lato del carattere che non sapevo. Se non mi ha mai visto fare certe cose per così tanto tempo con una persona? Lui lo sa bene come sono. Sa anche che mi piace giocare, non è la prima volta.“

E ancora: “ La mia preoccupazione è che mio marito pensi che io sia innamorata persa di Anto e che provi sentimenti. Così come lo pensano anche tanti spettatori. Questa è la mia paura e che questo lo faccia sbandare. Io vi dico che secondo me l’hanno infastidito certe mie frasi. ” Giaele poi ha aggiunto: “Non mi ha nemmeno mai mandato un aereo e questo al dice lunga. Si sta vendicando e questo lo prova anche la paparazzata. Perché forse qualcosa che ho detto gli ha dato noia.“

Il marito di Giaele non la voleva nella casa del GF VIP 7

La vippona spiega che Bradford, non avrebbe voluto che partecipasse al reality e non è la prima volta che lo racconta. Ha spiegato quindi ai suoi amici nella casa il punto di vista di Beck: “Lui all’inizio era contrario anche al fatto che facessi il GF Vip. No, non voleva che io mi esponessi, perché di riflesso avrei esposto lui in questo mondo. Lui non era d’accordo perché è molto riservato. Poi però gli ho fatto capire che io lo volevo davvero fare.”

E ancora. ” Avevamo anche parlato, sapeva che avrei potuto giocare un po’ con qualcuno, così come lo faccio anche fuori. Non credo che gli abbiano dato fastidio le immagini di me e Antonino sotto le lenzuola. Magari sono state peggio le frasi ‘mi sento me stessa con lui’. Lui penserà che io mi sono innamorata di un altro uomo.”