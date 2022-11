Edoardo prima origlia Antonella e Antonino in magazzino poi sbotta: “Vado in galera, faccio un macello”

Nottataccia per Edoardo che vede Antonella e Spinalbese da soli in magazzino e sbotta

E’ stata una serata parecchio complicata anche per Edoardo Donnamaria quella del 7 novembre 2022. Nel corso della puntata, ha assistito a un faccia a faccia tra Antonella Fiordelisi e il suo ex Gianluca e successivamente, ha poi consolato la ragazza. Ma Antonella si è fatta consolare anche da altri vipponi e tra questi, c’è stato Antonino. In particolare, in un momento del post diretta, Antonella e Antonino si sono ritrovati a parlare da soli nel magazzino. Una scena surreale: mentre i due chiacchieravano in amicizia, il Donnamaria era fuori dalla porta a origliare.

Dopo essersi sfogata con Nikita, Antonella infatti ha iniziato a parlare con Antonino ma Edoardo non ha molto gradito, visto che i due si sono ritrovati da soli in magazzino. “Io l’ho visto strano, molto dimagrito e stava male si vedeva. Con lui vedendolo oggi non stava come quando l’ho visto l’ultima volta. Era molto più muscoloso e in carne adesso stava magrissimo. Lui sta male e io soffro se ci penso. Io non l’ho mai visto piangere. Lui mi ha fatto da padre, migliore amico, fratello e poi fidanzato. Forse uno che mi ha amato così non l’ho mai avuto. Ormai l’ho preso“ ha confidato Antonella ad Antonino. E mentre lei parlava del suo ex con Spinalbese, Edoardo ha prima origliato, e poi ha deciso di sfogarsi con gli altri vipponi.

Lo sfogo di Edoardo Donnamaria al GF VIP 7

Il romano, dopo aver visto Antonella e Spinalbese da soli in magazzino ha proprio perso la bussola e forse farebbe bene a prendere in considerazione i consigli di chi lo invita a essere meno ossessionato da questa storia e a viversi di più il gioco perchè il suo percorso potrebbe essere influenzato in negativo…Visto come l’ha presa ieri, forse sta esagerando…Edoardo ha però spiegato le sue ragioni: “Mi può dare fastidio se piange per un altro? Non sono proprio contento di vederla così. Perché ca**o ti vai a chiudere in magazzino. Questa è la volta buona che faccio un macello. Vado in galera. Una cosa che non succederà mai però…“. Edoardo ha poi spiegato che è molto comprensivo con Antonella ma che non c’è nessun bisogno di parlare chiudendosi in un magazzino, che avrebbero potuto farlo in giardino, davanti alle altre persone. E ancora: “Sembra che stanno facendo chissà cosa. Se si mettevano qui in un angolo io mica andavo a dargli fastidio. ” In realtà essendo ripresi, non sembra che stiano facendo nulla eh..

Ma Edoardo era una furia questa notte e ha continuato: “E non è colpa di Antonino, ma impazzisco perché lei si è nascosta con lui. Perché si è dovuta mettere nel magazzino chiusa? Me rode, prima parlava con Nikita davanti a tutti. Adesso invece guarda caso è con lui e si chiude. Non mi vorrei incavolare però non mi torna.”