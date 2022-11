Lo sfogo di Antonella dopo l’incontro con il suo ex: “Non l’ho mai visto piangere. Forse ho sbagliato”

Crisi nella notte per Antonella Fiordelisi dopo l'incontro con il suo ex Gianluca al Grande Fratello VIP 7

E’ stata una serata complicata per Antonella Fiordelisi che ieri sera, ha incontrato nella casa del Grande Fratello VIP 7 il suo ex, Gianluca. Il giovane è entrato al GF VIP per un faccia a faccia con Antonella, per farle sapere che lui in questo tempo ha continuato ad aspettarla, che la ama ancora e che è convinto che lei si sia fatta manipolare e che in realtà non provi amore per Edoardo. Gianluca ha raccontato di un anno e mezzo di amore, e di sette anni di amicizia, di un rapporto che è fortissimo e che non può finire. Spiega che secondo il suo punto di vista, Antonella si sta lasciando trascinare ma che è ancora innamorata di lui. La Fiordelisi però non è sembrata convinta, e seppur molto commossa dalle lacrime del suo ex e dalle sue parole, ha detto senza giri di parole, che non lo ama più, che lei adesso ama Edoardo. Le parole di Antonella hanno ferito Gianluca, convinto che nei suoi occhi vede ancora amore. Antonella poi, nel corso della notte ha parlato con altri concorrenti di quello che è stato il rapporto con Gianluca, di una storia che era finita a giugno ma di un rapporto andato avanti fino a fine luglio. Gianluca aveva spiegato che l’amore non era finito ma che si erano lasciati solo perchè Antonella doveva entrare nella casa del Grande Fratello VIP. Ma che si sarebbero aspettati. Qualcosa però non ha funzionato.

E va detto che i due non stavano insieme da un mese, il ragionamento avrebbe potuto avere un senso. I due stavano insieme da un anno e mezzo e preventivamente, hanno deciso di lasciarsi.

Antonella Fiordelisi si confida e piange dopo l’incontro con il suo ex

Dopo il faccia a faccia con il suo ex, la Fiordelisi ha commentato: “Sto mettendo a fuoco quello che è successo, mi ha detto che è stato un mese pesante, questo vuol dire che ha visto tutto e che è andato a farsi un viaggio per cercare di dimenticarmi, lo aveva già fatto questa estate e non c’era riuscito. Adesso lo ha rifatto! Non l’ho mai visto piangere in tutti questi anni. “

E poi: “Fino a fine luglio sono stata con li fisicamente, questo secondo me gli dava la sicurezza. Forse ho sbagliato, dovevo limare questo aspetto. Io ora sto male perché gli ho dato la speranza. Quando gli ho detto che sarei entrata al Grande Fratello lui mi ha risposto ‘tanto a te non piacerà nessuno, là dentro ti accorgerai di amare ancora me’ ed io gli ho risposto ‘può darsi’. Io gli davo corda”.