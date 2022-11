Accuse gravi dell’ex di Antonella Fiordelisi verso il padre di lei: Botta e risposta al vetriolo sui social

E' scontro social tra il padre di Antonella Fiordelisi e il suo ex Gianluca entrato ieri al Grande Fratello VIP

Quando ieri sera, Gianluca, l’ex fidanzato di Antonella Fiordelisi è entrato nella casa del Grande Fratello VIP 7, è stato evidente a tutti ( almeno quasi a tutti) che le sue parole molto forti, non fossero nè per la sua ex, nè per Edoardo. Le parole di accusa più gravi, il giovane le ha lanciate contro Stefano Fiordelisi il padre di Antonella. Ha fatto capire che la giovane vippona, si è lasciata influenzare tantissimo dalle parole di suo padre che ha puntato tutto su Edoardo “che ha i titoli” a differenza sua e che l’ha spinta tra le sue braccia. Il ragazzo ha parlato persino di manipolazione, un termine molto forte. Forse non siamo a quei livelli ma tutto il pubblico a casa, ha notato davvero che l’avvicinamento più forte tra Edoardo e Antonella, c’è stato proprio dopo che papà Stefano ha dato la sua benedizione, facendo anche capire quanta approvazione ci fosse fuori per questa coppia ( una cosa non proprio in linea neppure con il rispetto delle regole, visto che i concorrenti dovrebbero sapere molto poco di quello che accade fuori dalla casa di Cinecittà). Gianluca resta quindi convinto che Antonella sia innamorata di lui ma che abbia deciso di gettarsi tra le braccia di Edoardo perchè spinta appunto da suo padre. Stefano Fiordelisi, durante l’incontro tra sua figlia e Gianluca ha commentato con una sola frase: “E’ un pazzo” ha scritto, riferendosi chiaramente all’ex della ragazza, seppur non facendo il suo nome.

Gianluca continua a credere che Antonella sia innamorata di lei, anche se la ragazza ha detto più volte in puntata, di provare dei sentimenti per Edoardo…

Dai social però l’ex della Fiordelisi ha voluto poi spendere altre parole sulla situazione, tornando a parlare del padre di lei.

Le parole dell’ex di Antonella Fiordelisi dopo la diretta

Gianluca ha ribadito alcuni concetti: “Il nemico non sono io. Se solo vi foste sforzati ad andare oltre, non stavate ora sui social ansiosi a minacciarmi velatamente. Che bassezza” Con minacce forse si riferisce al messaggio social del padre di Antonella nel quale l’uomo parla persino di un divieto di avvicinamento.

E ancora: “Mi dispiace che fa più male il mio silenzio che le sue accuse. Dovreste davvero essere consapevoli di quanto male sta arrecando alla persona che più ama. Ciò che non farò mai io“. Parole molto forti quelle di Gianluca e va anche detto che l’incontro con la Fiordelisi non l’ha lasciata proprio indifferente visto che nel corso della notte, la vippona ha avuto molto da riflettere su quanto successo.