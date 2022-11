Antonino scocciato e stufo di Oriana vuole chiudere ma non è chiaro con lei. Gaffe decisiva

Antonino deluso dopo la gaffe di Oriana su sua figlia, pensa di chiudere ma non le ha ancora detto nulla

Tra Oriana e Antonino Spinalbese le cose non vanno nel migliore dei modi, anzi. Se in un primo momento la bella venezuelana aveva conquistato il parrucchiere, con la sua simpatia e la sua solarità, con il passare del tempo, Spinalbese si sarebbe reso conto che oltre all’attrazione fisica, c’è poco altro tra loro. Ieri poi, Oriana ha fatto una gaffe che ha dato in qualche modo il colpo del ko a questa relazione o meglio a questo inizio di frequentazione. Antonino infatti sembra aver capito che tra lui e Oriana, non ci può essere davvero nulla. Il problema è che non riesce a essere chiaro con lei, tanto che Oriana, cerca anche conforto negli altri concorrenti, e vorrebbe capire come comportarsi…

La gaffe di Oriana e la reazione di Antonino

Ieri Antonino sembrava essere un po’ giù di corda, anche per via della mancanza di Luna Marì. Non la vede da due mesi, è anche più che normale. Oriana ha pensato bene di consolare Antonio con queste parole: “Ma come ancora per tua figlia stai così? Ancora adesso? Comunque ti capisco anche a me manca tantissimo il mio cane“.

Il gieffino non ha preso bene l’uscita della Marzoli, che però si è subito scusata: “Mi sono espressa male. Scusami ti prego. Io intendevo dire che era già un po’ che eri giù di morale per tua figlia e avevo paura che entrassi in un tunnel di tristezza come Luca per Soraia. Io non vorrei mai sminuire nulla e rispetto tutto, mi sono spiegata molto male“. Le parole di Oriana però hanno colpito Antonino che già si era detto stufo di questo rapporto e anche un po’ scocciato da tutta la situazione.

La povera Oriana dal canto suo, ha provato a spiegare anche a Tavassi quanto accaduto: “Sono mortificata per quello che ho detto. Passa come se per me non è importante la figlia. Io non ho bambini ma posso capire. Anzi, usciti da qui se noi avremo ancora qualcosa insieme mi piacerebbe conoscerla. Soltanto che anche ieri notte lui piangeva e oggi era tristissimo e quindi volevo capire meglio“. Mentre Oriana si sfogava con il Tavassi, Antonino parlava con Patrizia e Wilma di quanto successo. Spiega che perdona questa gaffe ma che ha capito, da questo atteggiamento, che non c’è storia.

Antonino chiude definitivamente con Oriana

Spinalbese ha spiegato: “Non è la persona che cerco, l’ho capito. Io non mi sbilancio con nessuno e con lei mi ero sbilanciato, adesso me ne pento. E io do peso alle parole, ripeto che me ne sono pentito. Io con che coraggio esco con una donna così? Non è quella che fa per me a questo punto. Anche se le dovessi dire che restiamo amici però poi dobbiamo rimanere qui nella stessa casa. Mi dispiace anche che è nell’altra stanza che sta male per me. Io andrei pure a consolarla.” A questo punto, senza aspettare la diretta di lunedì, Antonino dovrebbe essere solo più chiaro con Oriana e spiegarle quello che pensa, senza troppi giri di parole.