Patrizia Rossetti attaccata da Pamela Prati sceglie la via del silenzio: “Battute da scaricatrice di porto”

Si accende lo scontro anche a distanza tra Pamela Prati e Patrizia Rossetti al Grande Fratello VIP 7

Pamela Prati è tornata. Dopo la pausa forzata, a causa del covid, la soubrette ha avuto modo di essere in studio nella diretta del Grande Fratello VIP 7 di ieri sera e ha deciso di intervenire nel momento in cui si stava parlando delle pessime uscite di Patrizia Rossetti e Wilma Goich su Micol. In settimana, la Prati, aveva già mostrato sui social la sua non amicizia nei confronti della Rossetti; in particolare aveva condiviso nei video nei quali la Rossetti non parlava molto bene di lei facendo notare come alle spalle, si dicano tante cose…E infatti nella diretta di ieri sera ha commentato quanto ha visto, con queste parole molto dure nei confronti delle sue ex “colleghe” di reality. La Prati ha preso parola e ha spiegato: “Sinceramente mi vergogno per loro e per come si sono comportate, Patrizia ha detto molto di peggio! Dovrebbero essere d’esempio perché hanno un’età importante e una potrebbe essere la mamma o la nonna di Micol. Quindi dovrebbero dare l’esempio.”

E rivolgendosi a Patrizia ha aggiunto: ” Parlano male di tutti alle spalle, parlano male pure di me! Patrizia ho scoperto quando sono uscita che hai parlato male di me, vergognati!”.

La replica di Patrizia Rossetti alle parole di Pamela Prati

“Mi hanno detto che sono una S perché ho fatto una battuta, basta! Credo sia l’ora di farla finita, non dirò più niente” ha detto la Rossetti ai suoi compagni di viaggio dopo la diretta del Grande Fratello VIP 7 del 28 novembre. E in riferimento alle parole di Pamela Prati ha anche aggiunto: “Poi quell’altra dallo studio che dice che dobbiamo dare il buon esempio perché siamo mamme e siamo nonne. I giovani si possono permettere tutto e noi no? Ovviamente sono stata una scaricatrice di porto, sono state battute di merda che fai perché non fai un piffero. Chiedo scusa. Ma sono stata coerente, l’ho votata. Per me Micol è trasparente. Quella è stata una battuta da bar, da scaricatrice di porto”.