Attilio Romita e Sarah si baciano: l’ira funesta di Milla, la compagna del giornalista

E' furiosa la compagna di Attilio Romita dopo aver visto il bacio del giornalista a Sarah Altobello: non lo vuole più?

Sono giorni sicuramente molto molto complicati quelli che la compagna di Attilio Romita sta vivendo. Nella casa infatti, il giornalista, ha più volte raccontato ad alcuni compagni di viaggio, delle sue difficoltà nel resistere all’attrazione che prova per una vippona. In particolare Attilio, sembra essere parecchio attratto dalla bella Sarah Altobello, che a sua volta, potrebbe ricambiare ( anche se non è facile comprendere se il suo sia uno modo di scherzare o se davvero ha un interesse per Romita). Sta di fatto che fuori, Attilio ha una compagna, che sta assistendo a questo spettacolino. Non in silenzio, visto che da giorni, commenta i video che vedono protagonista Romita. “Entrambi patetici, la colpa è di entrambi. […] Che discorsi gloriosi che ho sentito. Attilio come sempre si distingue per la sua sensibilità. Buon compleanno a me. Scusate ma il triangolo con la Sarah no!!! Facciamoli andare nel van da liberi. Dopotutto a Natale bisogna essere buoni” era stato il commento di Mimma Fusco dopo che il giornalista, parlando con Antonino aveva detto di essere pronto a portare la bella Sarah nel van…

L’ira della compagna di Attilio Romita

Mimma Fusco sceglie ancora i social per dire la sua. In particolare, dopo aver visto un video in cui si vede Attilio baciare Sarah, ha deciso di commentare. La Fusco ha spiegato che non andrà in tv a fare delle sceneggiate… Si è invece sfogata online rispondendo a un utente su Twitter: “Sono Mimma Fusco, convivo con Attilio e prima di pochi giorni addietro eravamo una coppia che viveva serena con progetti e amore. Si vergogni“. In qualche altro tweet ha infine scritto che lo “amava” che lui e Sarah sono “squallidi” . Non mancano i commenti con le famose emojii con il “vomito”.

Prova schifo e vergogna Mimma ma per il momento, non vuole avere nessun incontro o confronto con il suo compagno. E a quanto pare, senza comunicarglielo, ha deciso di lasciarlo.