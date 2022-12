Attilio Romita vorrebbe appartarsi con una vippona nel Van: la reazione della sua compagna

Ieri sera Attilio Romita ha confidato ad Antonino di essersi preso una sbandata per una concorrente e di non riuscire a resistere alla tentazione...

Nella casa del Grande Fratello VIP 7 il clima si fa bollente. I concorrenti del reality sono chiusi in casa da quasi tre mesi e a quanto pare, i maschi proprio, non riescono a resistere alla tentazione della carne. Neppure chi è impegnato, come Attilio Romita che pare, si sia preso una sbandata per una concorrente del reality di Alfonso Signorini.

E così ieri sera, Attilio Romita si è confidato con Antonino Spinalbese e nel giardino gli ha rivelato: “Senti Antonino, prima ero imperturbabile, adesso però comincio ad andare in ansia. perché sono sincero, ora mi verrebbe voglia di prenderla, portarla nel van e… “. Parole molto forti quelle di Attilio che in modo esplicito non ha detto molto, ma ha fatto capire tanto. E poi ha continuato “Fino ad oggi per me è stato facile fare il misogino, quello che odia le donne, manco le guarda. Adesso è dura, è bastato uno sfioramento e una cosa e io adesso ce l’ho qui che… Però non posso farlo. Andando avanti non è facile mi capisci?”

Ovviamente il video è diventato virale in pochi minuti sui social ed è arrivato anche il commento della compagna di Attilio Romita, che già qualche settimana fa aveva preso le distanze dal giornalista.

La reazione della compagna di Attilio Romita

Mimma, la compagna di Attilio, non si è tirata indietro e sui social ha fatto sentire la sua voce: “Entrambi patetici, la colpa è di entrambi. […] Che discorsi gloriosi che ho sentito. Attilio come sempre si distingue per la sua sensibilità. Buon compleanno a me. Scusate ma il triangolo con la Sarah no!!! Facciamoli andare nel van da liberi. Dopotutto a Natale bisogna essere buoni.” La compagna di Attilio lo sta lasciando? Dalle sue parole sembrerebbe proprio di si. Mimma infatti ha continuato: “Portala, divertiti siete perfetti!! Ps non aspettare Natale! La pupa e il ……ne. […] Viene meglio con le telecamere fidati. E poi perché aspettare ? Chi ha tempo non perda tempo. Se ne parleranno in puntata? Non ne parleranno, non ancora perlomeno perché sono prevedibili. […] Dramma in tv con me e Attilio? Mi dispiace ma non vivrete ne tantomeno vivremo nessun dramma”. Con queste parole la donna ha anche fatto capire che in nessun modo accetterà di partecipare al Grande Fratello VIP.