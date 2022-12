Antonino Spinalbese stanco di Oriana: “La denuncio per diffamazione”

Antonino è stanco delle parole di Oriana e di quelle che sarebbero delle menzogne: pensa persino di denunciarla

Nell’ultima puntata del Grande Fratello VIP 7, Oriana Marzoli ha fatto capire in più modi, di aver ricevuto delle importanti confidenze da parte di Antonino Spinalbese. Confidenze che non riguardavano solo la sua ex Belen ( in alcuni blocchi pubblicitari la Marzoli ne ha parlato anche con Giaele, che pare essere a conoscenza di queste rivelazioni scottanti). Quando poi ha parlato con Nikita, nella diretta del GF VIP, ha detto che non rivelerebbe mai quelle cose raccontate da Spinalbese ma che di fronte all’ennesima provocazione, potrebbe cambiare idea. “Si sono sincera, se avesse continuato, alla fine avrei parlato” aveva detto la Marzoli a Nikita. Che cosa le abbia detto Antonino sotto le coperte non è dato sapere ma una cosa è certa: in casa questo argomento tiene banco. Ieri Daniele ha spiegato ad Antonino che Oriana continua a parlare di questi argomenti e il parrucchiere alla fine è arrivato a dire che potrebbe persino denunciare la venezuelana.

Ma vediamo che cosa è accaduto.

Daniele rivela ad Antonino alcune confidenze di Oriana

Oriana e Daniele negli ultimi giorni si sono riavvicinati ma il Dal Moro ha comunque deciso di raccontare al parrucchiere, quello che la vippona dice in giro: “Ho delle info speciali su una cosa appena successa. Però qui mi devi pagare. Per questa informazione devi regalarmi qualcosa. A parte gli scherzi, ho sentito che parlava di te prima.”

E poi ha continuato il suo racconto: “ Praticamente diceva che lei non parla perché quando tu le hai confessato quella cosa, ma non so di cosa si tratti, lei ti ha giurato su quello che ha di più caro che non l’avrebbe detta. Lei ha detto che è una persona di parola. Onestini le ha risposto ‘ma dicendo così peggiori le cose perché può sembrare che ti abbia detto qualsiasi cosa’. Io ero in cucina che mi facevo la tisana e poi sono andato via. Pensa cosa faccio io da amico, che ti riporto tutto”.

Antonino è apparso molto turbato da questo ennesimo racconto e ha commentato: “Mi immagino, la cosa qui sta diventando surreale. Potrei fare la peggior clip che avete mai visto. Lei adesso si potrebbe svegliare e inventarsi qualsiasi cosa. Ma questa è una grande una numero uno. Ma io questa qui la devo denunciare per diffamazione per forza. Ragazzi ma stiamo scherzando davvero?!”.