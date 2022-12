Antonino furioso con Oriana per le rivelazioni su Belen: “Si è inventata tutto”

E' furioso Antonino Spinalbese e ha deciso di confidarsi con Antonella raccontano la sua verità su quello che ha detto Oriana

La giornata di ieri nella casa del Grande Fratello VIP 7 è stata parecchio movimentata per Antonino Spinalbese che avuto diversi confronti . Con Oriana ma anche con Gaiele. Antonino non ha gradito l’atteggiamento delle ragazze nell’ultima puntata del GF VIP e poi si è sfogato con Antonella, raccontando alla Fiordelisi che sta provando grande amarezza per come sono andate le cose soprattutto perchè Oriana continua a dire falsità. Non ha per nulla apprezzato tutto quello che Oriana ha raccontato su Belen e su delle presunte rivelazioni che lui le avrebbe fatto, false, spiega il parrucchiere.

Che cosa ha detto Oriana su Belen

Lo sfogo di Antonino Spinalbese

Deluso per tutto quello che sta succedendo, Antonino questa volta ha deciso di parlare, altro che dormire per non entrare nelle dinamiche, ci entra con tutte le scarpe. Il parrucchiere ha raccontato: “Non soltanto mi ha offeso, mi sta anche bene, ma ha detto delle bugie. Si è inventata tutto. Ha raccontato cose che io non ho mai detto. Io e lei abbiamo parlato sotto le coperte, ma non di quello. “

E proprio sulla questione di quello che avrebbe detto di Belen ha dichiarato: “Figurati se le vado a raccontare cose della mia ex compagna. Sono stufo, ma ora parlo io, la verità è che lei mi diceva cose che io non ho detto. La verità per adesso non l’ho detta. Per quello che racconta Oriana sembra ovviamente che c’ha ragione Oriana. Non è bello quello che dovrei dire, fidati, che non sono cose belle, roba brutta davvero“.

Spinalbese continua a sostenere che ci siano delle verità, delle cose non dette. Un silenzio che ha scelto a suo dire, per tutelare sia Oriana che Giaele ma adesso si è stancato ed è pronto a reagire. E infatti ha dichiarato: “Io fino ad oggi sono stato zitto, ma da ore in poi inizio a parlare se sento delle bugie. Adesso vi faccio recitare io tutte e vi faccio vincere il premio Oscar. Mi sono rotto il ca**o. Ho smesso di stare in silenzio. Tu sei la prossima Oriana!”