Edoardo Tavassi al vetriolo contro la Fiordelisi: “sei famosa solo perché sputt*ni i calciatori che ti scrivono, malefica”

Caos nella casa del GF VIP 7: Antonella Fiordelisi litiga di nuovo con Edoardo che lancia pesanti accuse. Malefica, malvagia, bugiarda

Oggi pomeriggio nella casa del Grande Fratello VIP 7, gli animi si sono molto scaldati. Tutto è iniziato da quello che dovrebbe essere un gioco innocuo ma che ogni anno, si trasforma in altro. I vipponi infatti devono baciare la persona più vicina, sotto il vischio, quando il GF lo decide. Micol ha quindi dovuto baciare Davide Donadei e Antonella Fiordelisi ha subito lanciato delle frecciate avvelenate. Frecciate che non sono affatto piaciute a Edoardo Tavassi. Il fratello di Guendalina non ha proprio gradito quelle che sono state le parole di Antonella, che ha fatto notare che Micol non vedeva l’ora di baciare un altro uomo. Ma non solo, Antonella ha accusato gli Incorvassi di essere dei rosiconi, di essere invidiosi di lei e del fatto che si parli sempre di lei in puntata mentre la loro storia, non interessa a nessuno ( forse perchè non passano tutte le notti a litigare come lei e Donnamaria magari…).

Alla fine il fratello di Guendalina Tavassi non ha resistito e ha lanciato un attacco ferocissimo contro Antonella. Edoardo, stanco delle parole della Fiordelisi, ha sbottato e ha insultato la fidanzata del suo amico.

E’ feroce l’attacco di Edoardo ad Antonella Fiordelisi

Antonella sembra aver esagerato, almeno per Edoardo Tavassi che non ha proprio gradito le sue parole. Ha sbottato: “Ma di cosa dobbiamo rosicare, che non ci scrive Neymar o Zaniolo? Se Dio esiste voglio andare in nomination contro di te, sei famosa solo perché sputt*ni i calciatori che ti scrivono!“.

Ma non è finita qui. Edoardo ha rincarato la dose: ““Sei una falsa, bugiarda, malefica e malvagia. Sei una cosa inquietante, sei la falsità in persona.”

L’attacco di Edoardo è proseguito con altre accuse: ” Ha ragione Daniele, sei falsa pure quanto ridi. Hai fatto una grossa figura di M. Tu vai sul personale, vuoi ferire. A Giaele hai detto del marito, a Oriana hai detto di Antonino, a me hai detto che a Micol non piacevo esteticamente. ” E ancora: “Se hai da parlare parli solo in negativo. Il tuo personaggio qua dentro, Antonella Finta Fiordelisi, sei malefica. Sei famosa solo perché sput*ani i calciatori”.