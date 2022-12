Antonella litiga ancora con gli Incorvassi: la Fiordelisi stuzzica, Edoardo e Micol rispondono

Nuova lite nella casa del GF VIP tra Antonella Fiordelisi e gli Incorvassi: ecco che cosa è successo

Il gioco del vischio come sempre, porta scompiglio nella casa del Grande Fratello VIP. Oggi pomeriggio, Antonella Fiordelisi ha punzecchiato gli Incorvassi e ne è nata una forte discussione. Tutto è iniziato dal bacio che Micol ha dato, per via del gioco, a Davide Donadei. Antonella ha subito stuzzicato la coppia facendo notare che Micol non vedeva l’ora di baciare un altro ragazzo nel gioco anche perchè, lei non sarebbe realmente interessata al Tavassi. La frecciata di Antonella non è passata ovviamente inosservata ed Edoardo e Micol, hanno avuto qualcosa da ridire. La discussione è andata avanti, e Tavassi ha lanciato diverse accuse ad Antonella. La Fiordelisi dal canto suo ha accusato Edoardo, dicendogli che rosica perchè di lui e di Micol in puntata non si parla mai.

Nuova discussione tra Antonella Fiordelisi e gli Incorvassi

“Hai detto che Micol non vedeva l’ora di baciare Daniele, l’hai detto tu! Sei programmata per creare malessere. Il rapporto fra me e Micol non lo devi giudicare. Del mio rapporto con lei non te ne deve fregare nulla, se il tuo intervento deve creare malessere non farlo” queste le accuse di Edoardo alla Fiordelisi. Si è aggiunta anche Micol: “La tua non era una battuta, ma una frecciatina detta con cattiveria”.

Ovviamente non poteva mancare la replica della Fiordelisi che, forse del televoto e del fatto di essere la favorita del pubblico, ha sbottato: “Sei una strega, state facendo solo brutte figure, rosicate perché sono la preferita. Rosicate e basta, neanche in puntata vi fanno la clip. Hai le extension finte! Senza quelle non vivi. Come ti permetti di offendermi? Siete egocentrici, cattivi e rosiconi“. La Fiordelisi ha detto di essere tranquilla, perchè evidentemente fuori hanno capito come è veramente, visto che è molto amata. Tra i tre sono volati paroloni e accuse. Del resto la Fiordelisi sa bene di essere forte al televoto, ma non sa che fuori, le cose non vanno esattamente come lei crede.