Dopo il confronto arriva il bacio: Edoardo e Micol fanno pace, risorgono gli #incorvassi

Fanno pace Micol ed Edoardo: per gli INcorvassi inizia bene il nuovo anno

E’ stato un Capodanno da dimenticare per le coppie nella casa del Grande Fratello VIP 7, altro che bacio sotto il vischio. Edoardo e Antonella Fiordelisi sembrano aver deciso di mettere fine alla loro relazione mentre il Tavassi e Micol, hanno litigato pochi minuti dopo la mezzanotte per un mancato bacio. Gli Incorvassi sono esplosi ma a quanto pare, dopo ore di silenzio e distanza, alla fine Edoardo e Micol hanno fatto pace. Tutto è nato da alcune piccole incomprensioni. Micol, pur avendo molta autoironia, a volte non riesce ad andare oltre le battute di Edoardo che ama scherzare ma quando lo fa con il suo aspetto fisico, tocca forse un nervo scoperto per la Incorvaia. I due hanno paura di non piacersi a vicenda, nel modo giusto e sufficientemente e lo hanno spiegato anche agli altri vipponi che in queste ore hanno ascoltato le confidenze. Poi hanno deciso di parlare, per chiarirsi un po’.

Il confronto tra Edoardo e Micol

“Anche se ci sto male, anche se sono stata accusata di averti accusato” afferma sincera Micol “La cosa che più mi fa stare male è che tu possa stare male per colpa mia”. La concorrente non aveva intenzione di dare un’idea sbagliata di Tavassi, del suo modo di pensare o di agire, non voleva metterlo in cattiva luce.

Il fratello di Guendalina, da parta sua, non ha digerito il comportamento dell’influencer e si dice deluso dal fatto che lei dimentichi tutti i complimenti che le vengono rivolti: “Sembra che le cose belle si nascondono e vengono cancellate”.

“Tu hai voluto capire quello che volevi capire” rimarca Micol, per entrambi è molto importante l’autoironia, ma ci sono insicurezze che appartengono alla sua sfera personale e che non ha mai pensato che Tavassi potesse farle male volontariamente.

“Ho sempre riso insieme a te” continua la VIP “Queste insicurezze non sono colpa tua, io voglio sentirmi donna per te, non in senso universale”. Dal canto suo, Tavassi si sente limitato e ha paura che possa toccare altre insicurezze della sorella di Clizia, sebbene lei affermi che non ha altro genere di insicurezze.

“Mi delude che dietro una mia battuta non c’è altro che una battuta” afferma convinto il VIP “Non direi mai niente che possa svalutarti”. Tuttavia, entrambi sembrano comunicare in due lingue diverse. Anche grazie all’aiuto degli altri vipponi, alla fine Edoardo e Micol si sono chiariti, nonostante il Tavassi avesse detto di non volerla più vedere e ieri sera, ci sono stati dei teneri baci.