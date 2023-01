Per gli Incorvassi Capodanno da dimenticare: Edoardo e Micol iniziano malissimo il 2023

Finisce nel peggiore dei modi il Capodanno per Micol ed Edoardo: scoppiano gli Incorvassi dopo una brutta litigata

Doveva essere la notte dei brindisi, delle coccole, dei baci a mezzanotte e invece si è trasformata in una serata da incubo per Micol Incorvaia ed Edoardo Tavassi. I due infatti, pochi minuti dopo la mezzanotte, si sono ritrovati a litigare. Tutto è iniziato allo scoccare della mezzanotte quando, Edoardo Tavassi ha provato a baciare Micol per augurarle un buon anno nuovo ma lei si è scansata. Edoardo ha poi scoperto che Micol si era offesa su una battuta che lui aveva fatto e che per questo, risentita, non voleva baciarlo. Edoardo quindi si è ritirato nel van accusando Micol di avergli rovinato il Capodanno e ha avuto una reazione molto forte tanto che la Incorvaia ha commentato dicendo che spera che il tutto sia stato ingigantito dall’alcol e che Edoardo non stesse pensando realmente quello che diceva. La discussione è andata avanti per diversi minuti.

Tavassi rimane sulla sua posizione e dichiara di voler chiudere il suo rapporto con Micol accusandola di non essere abbastanza autoironica per poter stare al suo fianco. L’influencer si sente molto offesa e, per evitare di peggiorare le cose, decide di prendere le distanze e lasciare solo il suo compagno. Come evolverà il loro rapporto? Micol quindi ha deciso di sfogarsi con altre amiche nella casa mentre Edoardo ha parlato con il Donnamaria e altri di quello che era accaduto, provando a spiegare il suo punto di vista. Edoardo scherzando gli ha anche detto che non può lasciare Micol, altrimenti regalerebbe la prima gioia dell’anno ad Antonella. Ma che il Tavassi e Micol abbiano discusso lo sa tutta la casa…

“Lei si è arrabbiata perché l’hai fatta sentire insicura” spiega Oriana, di ritorno da una conversazione con Micol stessa. Ciononostante, Edoardo non sembra disposto a tornare sui suoi passi e a chiarire con lei: “Io non torno indietro”. Micol ha provato a spiegare che le battute sul suo aspetto fisico, sulla sua femminilità la feriscono e che forse Edoardo non se ne rende conto. Ma il Tavassi resta della sua idea e il Capodanno finisce male anche per questa coppia.