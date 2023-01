Guendalina Tavassi al vetriolo su Antonella Fiordelisi: “E’ cattiva, mette zizzania non è amata come crede”

E' durissimo l'attacco di Guendalina Tavassi ad Antonella Fiordelisi

Guendalina Tavassi si sa, non ha peli sulla lingua e ieri, nel corso di una nuova puntata di Casa Chi, l’influencer ha detto qualcosa su quello che sta accadendo nella casa del Grande Fratello VIP 7. Ovviamente, non ha parlato solo di suo fratello ma anche risposto alle domande su Antonella facendo notare che lei, quando si parla della Fiordelisi, non riesce proprio a trovare qualcosa di positivo da dire. E’ una delle poche persone nella casa del Grande Fratello VIP 7 che non le piace, come del resto le ha detto anche in faccia. La trova una persona che non si sta impegnano per farsi conoscere per quello che è. Guendalina si dice convinta che molto dipenda anche dal fatto che Antonella Fiordelisi pensa di essere una delle preferite dal pubblico ma sbaglia, come hanno dimostrato le rivolte social degli ultimi giorni, spiega la Tavassi. Guenda fa notare che di certo Antonella avrà i suoi fan, ma non la rendono la preferita nella casa del GF VIP. A suo dire Antonella sarebbe invece impegnata a essere una persona che magari non è, perchè pensa che questo la sta facendo diventare una concorrente da premiare agli occhi del pubblico. “Dovrebbe comportarsi come una ragazza normale” ha detto la sorella di Tavassi parlando del percorso di Antonella al GF VIP.

L’attacco di Guendalina Tavassi ad Antonella

La sorella di Edoardo, ha sposato quindi a pieno la tesi del Tavassi. Anche a suo suo dire infatti Antonella sprecherebbe il suo tempo a mettere zizzania per provocare liti invece che fare amicizia e conoscere le persone. Lo fa, a detta di Guendalina, perchè è una persona cattiva. Il mood che la Fiordelisi ha nella casa, non è condiviso dalla Tavassi che si aspetterebbe altro da un concorrente nella casa del GF VIP non solo frecciate e provocazioni atte a mettere zizzania e a creare litigi. Dobbiamo aspettarci un altro faccia a faccia tre le due a breve?