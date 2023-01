Urla fuori dalla Casa del GF VIP7 contro Antonella: le danno della poco di buono. Edoardo ride

Danno della poco di buono urlando fuori dalla casa, ad Antonella Fiordelisi. Edoardo Donnamaria ride e le rivela tutto

Sta facendo parecchio discutere la reazione di Edoardo Donnamaria nella casa del Grande Fratello VIP 7. Anche i fan dei #donnalisi non hanno molto apprezzato quello che il giovane romano ha fatto quando fuori dalla casa, qualcuno ha insultato Antonella Fiordelisi. Una reazione, quella avuta dal Donnamaria, che sta facendo discutere. Ma che cosa è accaduto e che cosa hanno urlato fuori dalla casa? Edoardo era fuori in giardino insieme a Luca Onestini. I due stavano chiacchierando quando hanno sentito delle urla provenienti da fuori la casa. Secondo Edoardo erano dei ragazzini… Forse prima, si erano sentite anche altre cose sta di fatto che le persone hanno urlato contro Antonella dandole della poco di buono. Precisamente hanno etichettato la Fiordelisi come una “zoccol*”. Edoardo, sentendo in modo nitido quello che era stato detto, si è messo a ridere. Luca Onestini gli ha chiesto che cosa ci fosse da ridere, aspettandosi dall’amico una reazione forse diversa. “E che cosa devo fare, devo piangere?” ha detto Edoardo. Bhè forse non sorridere di fronte a chi urla contro la donna che dice di amare, dandole della poco di buono. Onestini quindi ha suggerito a Edoardo di non dire nulla ad Antonella per non farla restare male. “E perchè non glielo dovrei dire” ha detto Edoardo che ha detto che è giusto che la Fiordelisi sappia tutto quello che fuori si dice di lei. E infatti non appena Antonella è uscita fuori nel cortiletto, Edoardo le ha detto, continuando a ridere, con pochissimo tatto, che qualcuno le aveva urlato che era una zo…La Fiordelisi inizialmente non ha creduto alle parole del suo fidanzato ma poi anche Luca, ha confermato. Nel frattempo i commenti dei telespettatori sono andati quasi tutti contro Edoardo che a detta di chi stava seguendo la diretta, e non solo, non ha avuto una reazione idonea in questo caso.

Vi mostriamo il video in modo che possiate farvi un’idea di quello che è successo.

Insulti contro Antonella Fiordelisi: Edoardo ride e poi le spiffera tutto con zero tatto