Patrizia Rossetti torna in tv dopo il ritiro dal GF VIP 7: come sta

A Verissimo Patrizia Rossetti racconta come sta dopo i problemi di salute al GF VIP

Come sta Patrizia Rossetti dopo il ritiro dal Grande Fratello VIP 7? Sicuramente più serena e in attesa di fare tutti i controlli con il suo medico che l’ha comunque rassicurata dicendole di non preoccuparsi…Insomma una buona notizia per l’ex concorrente del reality di Canale 5 che ieri è stata ospite di Verissimo per fare un bilancio di questa sua partecipazione al programma di Signorini. C’è comunque un’ombra su questa vicenda perchè Patrizia Rossetti, proprio all’inizio del reality, quando ancora non aveva preso forse contezza del posto in cui si trovava, aveva rivelato ai suoi amici che lei non sarebbe rimasta molto nel gioco. Aveva spiegato di avere degli impegni, tra i quali anche il rogito di una casa e che la sua permanenza nella casa non sarebbe andata oltre gennaio. Cosa che poi è accaduta, anche per questo molti spettatori hanno dei dubbi sull’intera vicenda e pensano che, problemi di salute a parte, la Rossetti avrebbe lasciato comunque il gioco.

Cosa ha detto Patrizia a settembre

Patrizia Rossetti a Verissimo: come sta

Silvia Toffanin accogliendo con affetto la Rossetti nello studio di Canale 5 le ha chiesto dunque come sta, come vanno le cose dopo la sua uscita dalla casa. La Rossetti ha spiegato: “Sono sempre un po’ zoppicante, ma ho già parlato con il mio medico che mi vedrà personalmente fra qualche giorno. Mi ha detto che molto probabilmente è proprio un problema di post Covid. Non ho mai preso il Covid fuori, l’ho preso dentro la Casa! Ma pensa te! Ho fatto 106 giorni al Grande Fratello Vip, ma stavo male da due settimane. Avevo dolori nella gambe, partivano dalle caviglie. Il Grande Fratello mi aveva detto di riposarmi, ma anche facendolo non stavo bene. Così ho deciso di uscire“. La Rossetti ha spiegato che non poteva restare in casa e stare ferma tutto il giorno senza fare nulla, non avrebbe avuto senso.

Patrizia quindi ha confermato che le sue condizioni di salute sono migliorate anche se ha un po’ di problemi , non ha più la cognizione del tempo ( molti ex concorrenti ne hanno parlato anche in passato) e ha un po’ la memoria traballante ma è tutto nella norma, quando si sta reclusi per tre mesi nello stesso posto, succede.