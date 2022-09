Patrizia Rossetti sgancia la prima bomba al GF VIP 7: presto fuori dalla casa

E' già protagonista del GF VIP 7 la Patrizia Rossetti ma a quanto pare molto presto lascerà il reality: ecco perchè

Pensavamo che Patrizia Rossetti sarebbe stata una delle protagoniste assolute di questa settima edizione del Grande Fratello VIP e invece a quanto pare, la sua permanenza nella casa più spiata di Italia sarà molto breve. A rivelarlo è stata proprio lei nelle ultime ore, parlando con i vipponi nella casa del GF VIP 7. La conduttrice ha spiegato che ha un importante impegno con la vendita della sua casa e che quindi, dovrà necessariamente uscire per portare a termine il tutto. Ne ha già parlato con Alfonso Signorini e lui le ha accordato la possibilità di uscire quando dovrà farlo. Noi ci auguriamo che Patrizia possa restare il più possibile nella casa, anche perchè è una delle poche vere vip che ci sono in questa settima edizione del GF VIP. Ricordiamo inoltre che anche di Katia Ricciarelli lo scorso anno si era detto che sarebbe uscita senza mangiare il panettone per impegni di lavoro e invece poi…Mai dire mai…

La rivelazione di Patrizia Rossetti : presto fuori dal Grande Fratello VIP 7

Ieri insieme ad altri vipponi la Rossetti parlava della durata di questa edizione e del dover passare anche le feste nella casa. E ha detto che lei sicuramente non ci sarà: “Non ci sarò, troppo lungo ( con riferimento al mese di gennaio. Io c’ho un sacco di cose da fare. Adesso ve lo dico. Sono partita che ho fatto una procura. Sono stata dietro a questa cosa per un anno e otto mesi. Siccome era delle belle arti è stata lunga, ho lasciato il rogito al mio agente. Non so quando lo faranno e mi entreranno i soldi. Sono qui e ho dovuto fare la procura. Mi fido del mio agente, ma è una cosa grossa. La vendita della mia casa è il mio tesoretto per il futuro, ho 63 anni. Per questo ci voglio essere e non posso stare qui dentro.“

Patrizia Rossetti ha spiegato che questa vicenda è stata già parecchio complicata e che non ci possono essere altri intoppi. E ha aggiunto: “Il mio agente ha questa delega, ha il mio cellulare, la mia posta, si deve occupare del mio commercialista, io non ho nessuno, fratelli o sorelle. Ecco perché no, non posso restare.“

E poi ha spiegato che sono i ragazzi a dover andare avanti e farsi conoscere: ” Preferisco che vadano avanti i giovani. E ricordate che io un lavoro ce l’ho. Pensa che se lui mi avesse detto di no o avesse messo paletti non sarei entrata. Lui mi ha detto ok anche qualche settimana. Quindi sto 2,3,4,5 settimane, ma non posso nemmeno pensare di restare 3,4,5 mesi. Quindi sarò felice di uscire quando andrò in nomination con voi giovani che avete tanti follower..”. Staremo a vedere che cosa succederà.