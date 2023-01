Anna Pettinelli prende posizione su Attilio Romita ( dopo le frasi su Oriana) e le sue sono parole sante

Finalmente qualcuno che descrive Attilio Romita per quello che è: le parole di Anna Pettinelli sui social dopo le frasi del giornalista

Quando fai una battura una volta, la si può anche perdonare se chiedi scusa e sei veramente pentito. Ma quando il tuo è un modo di pensare, un modo di essere, bhè allora le cose cambiano. E ha fatto molto bene Anna Pettinelli con un tweet, a far notare quello che è sempre più evidente in merito all’atteggiamento di Attilio Romita. Perchè Signorini lo potrà anche trovare mitico, ma che cosa ci sia di mitico nel dire che una ragazza è buona solo per un giretto, lo sapranno solo loro due. La battuta del cavolo di Attilio Romita ( e non era la prima volta che la faceva) non ha fatto ridere davvero nessuno, se non il conduttore e i maschilisti che hanno trovato divertente sorridere mentre si dà a una ragazza della poco di buono. Romita aveva già dimostrato tutto il suo spessore intellettuale dando della fru fru a Sarah Altobello e spiegando che con una donna come lei, mai e poi mai potrebbe accompagnarsi. Ma per fare un giro nel van, la bella pugliese sarebbe stata adatta. Lo stesso concetto espresso con Oriana, che a detta di Romita, è una donna buona per un giretto ( che tradotto significa una botta e via).

Per fortuna che questo reality viene commentato con saggezza anche da persone che hanno ancora dei neuroni pensanti e che sono anche molto seguite, come Anna Pettinelli, che ha scritto quello che poi, il 90% delle persone dotate di cervello, hanno pensato ascoltando le parole del giornalista prima, e del conduttore del GF VIP dopo. E pensare che qualche settimana fa, quando Romita si era lasciato andare per la prima volta a certe affermazioni, c’era chi chiedeva un provvedimento. Per chi? Per le frasi che Signorini trova così divertenti da sghignazzare? Ma ridateci Barbara d’urso che certe castronerie mai e poi mai le avrebbe permesse o giustificate.

Le parole di Anna Pettinelli su Attilio Romita

La speaker radiofonica, seguendo la puntata del GF VIP in onda il 9 gennaio ha commentato: “Comunque Romita è meglio che stia zitto per sempre. Parlare di un giretto da fare con Oriana dimostra quello che è sempre stato un orrendo maschilista Fuori dalla casa“.

E non sono mancati i commenti di approvazione. “E lo rendono pure immune! Poi ci sono espulsioni per bestemmie farlocche e altre stronzate. Queste affermazioni sono gravissime! Attilio è vomitevole ma il conduttore e l’opinionista non sono da meno!” ha scritto una spettatrice del GF VIP sotto il tweet di Anna Pettinelli. C’è anche chi lancia messaggi per Mimma: “Nel caso qualcuno avesse ancora dubbi che lo schifo accaduto con Sarah sia stato uno scivolone isolato. Speriamo non abbia più dubbi Mimma, nessuna donna merita un uomo simile al suo fianco.” E ancora: “Il dato peggiore è che nessuno ha contestato a questo ominide la sua pochezza e soprattutto le opinioniste che sorvolano su alcuni tipo “i raccomandati”“. Chiudiamo con questo: “Hai ragione, una frase davvero penosa sostenuta dal conduttore che lo ha definito “un mito”. Scandaloso!.”