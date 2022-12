Attilio Romita ci ricasca: ennesima frase sessista su Oriana Marzoli

Nella casa del Grande Fratello VIP 7 l'ennesima frase sessista di Attilio Romita contro Oriana

Il 31 dicembre si fanno come ogni anno alla fine, i bilanci. E non c’è bisogno di aspettare che questa edizione del Grande Fratello VIP si concluda per affermare che, senza nessun dubbio, è stata una delle peggiori di sempre. Ma siccome, come si suol dire, non c’è limite al peggio, i vipponi possono ancora regalare “grandi soddisfazioni ” a Mediaset. A Signorini , che si sta godendo le vacanze a Cortina, poco importa se nella casa, i concorrente che lui ha scelto personalmente, regalano sfondoni e affermazioni imbarazzanti. Un po’ come quella di ieri sera di Attilio Romita che per l’ennesima volta ha tirato fuori una frase sessista su Oriana. Non è la prima volta del resto. I telespettatori che seguono il GF VIP in diretta sul Canale 55 e vedono poi i video che circolano sui social, sanno bene che l’ex volto del TG1 non è nuovo ad affermazioni simili a quelle che ha tirato fuori nelle ultime ore. Parlando con Daniele dal Moro, come se fossero al bar, perchè bisogna ammetterlo, il tenore dei discorsi degli uomini è quello che i maschi fanno nella casa, ha fatto notare che con “una come Oriana” non potresti fare altro che un giretto. Una botta e via, questo è il senso della frase di Romita, inutile fare troppi giri di parole. E il pubblico si sa, non è scemo. Perchè se di Sarah dici che ti faresti un bel giretto nel van, poi la etichetti come una ragazza fru-fru, di Oriana dici qualcosa di molto simile, allora forse, il problema, c’è. Ed è nella testa di un uomo molto molto maschilista abituato a usare delle frasi sessiste. Se quei pensieri non ti appartengono, non li fa. Il fatto di essere ripresi h24, non c’entra assolutamente nulla.

La frase di Romita che fa infuriare il web

Vi lasciamo al video, anche perchè altri commenti non sono necessari