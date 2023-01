Daniele e Oriana si avvicinano dopo la puntata: dolci carezze sotto le coperte e confessioni

Baci e coccole sotto le coperte tra Oriana e Daniele? Ecco che cosa è successo al GF VIP 7 dopo la diretta del 9 gennaio 2023

Oriana Marzoli anche ieri sera è risultata la preferita del pubblico. E bisogna dire che , viste anche le discussioni di cui è stata protagonista nella casa del Grande Fratello VIP 7 (con feroci provocazioni) ci saremmo aspettati molto di più dalla venezuelana. E invece si sta parecchio trattenendo, forse perchè vuole conquistare il cuore di qualcuno? La Marzoli non ha nascosto il suo interesse per Daniele dal Moro, nonostante negli ultimi giorni si sia avvicinata anche a Onestini, ma pare che tra di loro ci possa essere solo una bella amicizia, lo ha rivelato Luca anche in diretta. Oriana è convinta di sentire qualcosa per Daniele, ne ha parlato in diverse occasioni anche ad altri concorrenti. Il Dal Moro nel corso della diretta ieri, parlando con Signorini ha detto che tra lui e Oriana non ci potrà essere nulla perchè la Marzoli è troppo concentrata sull’aspetto fisico mentre lui, a 30 anni, cerca una relazione di livello diverso. Dopo la puntata, i due amici, si sono ritrovati a letto insieme e hanno parlato anche di quello che è successo nel corso della serata. Daniele ha spiegato il suo punto di vista a Oriana dicendole che vorrebbe che mostrasse quello che è davvero, perchè sa che dentro di lei si nasconde una persona per bene ed è arrivato il momento di mostrarsi per quello che ha nella sua anima.

Oriana e Daniele dal Moro avvicinamento nella notte: ci sono stati dei baci?

I due si sono prima confrontati quindi in salotto poi hanno deciso di dormire insieme, tra tenere coccole e rivelazioni. Ci sono stati dei momenti in cui Oriana e Daniele ( che per i loro fan sono gli #oriele) si sono nascosti sotto il piumone, come mostrano i tanti video circolati in rete questa notte. Non si è visto quello che è accaduto tra i due ma sembra proprio che ci siano stati dei baci. Il rumore, a detta di molti fan del GF VIP, sembra quello dei baci, rumore di due persone che si stanno baciando con passione sotto le coperte. Sarà la volta buona per Oriana che non si spiegava come mai una ragazza “faiga” come lei non avesse ancora trovato l’uomo giusto nel reality? Vedremo.