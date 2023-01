Oriana e la sua dolce mamma Cristina: sorpresa rovinata dall’imbarazzante e inopportuno Signorini

Signorini rovina la sorpresa di Oriana con la sua mamma. Atteggiamento del tutto imbarazzante per un conduttore e il pubblico a casa, è basito

Prima inviti un ospite per una sorpresa, poi decidi di rovinare tutto dimostrando di avere la sensibilità di un cocomero. E’ successo nella puntata del Grande Fratello VIP 7 in onda il 9 gennaio 2023. Oriana Marzoli ha ricevuto la dolce sorpresa della sua mamma, arrivata in Italia per incontrarla. Peccato che a casa, il pubblico si è dovuto sorbire le sceneggiate del conduttore che ha inanellato uno dietro l’altro, un gesto più imbarazzante dell’altro. Prima si è gettato a terra a centro dello studio come se volesse i sali per riprendersi e fosse stufo di quello che stava andando in onda. Poi, forse pensando addirittura di non essere inquadrato, mentre Oriana e la sua mamma continuavano a parlare, ha fatto un altro gesto incommentabile. Della serie: predicare bene e razzolare malissimo. Chiede ai concorrenti che lui ha scelto, di no dire parolacce, di essere più educati, e poi lui regala quelle immagini ai telespettatori. Assurdo. Ma del resto basterebbe farsi un video sui social, per leggere la mole di commenti arrivata contro Signorini in merito a questo momento davvero brutto della puntata di ieri del GF VIP. Forse la mamma di Oriana non gli stava simpatica come i genitori di altri, peccato, perchè resta sempre una madre arrivata in un programma televisivo, in un paese che non è il suo, per supportare sua figlia.

Forse non avrà tirato fuori dei grandi contenuti ma era emozionata, ha dovuto parlare in una lingua non sua e davanti alle telecamere, ricordarlo non sarebbe stato male.

Giustamente, chi gestisce i social, ha pensato bene di pubblicare uno di questi momenti anche sulle pagine del GF VIP e i commenti del pubblico non sono mancati: “Maleducati i primi a giudicare e prendete in giro una mamma emozionata che viene a dirli delle belle parole alla figlia non siete per niente simpatici tutto questo per creare spettacolo invece siete dei grandissimi buffoni insensibili e maleducati ” è uno dei tanti esempi dei commenti postati dal pubblico. E ancora: “Però non è giusto il comportamento di Alfonso nei confronti della mamma di Oriana…piuttosto intervieni , la saluti e la mandi via…..“. E ancora: “La convinzione di Signorini di essere simpatico rende tutto molto imbarazzante!.” Un altro dei tanti commenti: “Comunque Signorini ha fatto l ennesima figura di emme con la mamma di Oriana ,se voleva poteva interromperla non metterla alla berlina ,alla mercé dei suoi pari, di basso profilo.”

Potremmo continuare per ore. Vi mostriamo altri commenti dello stesso tenore: “Vergognosi , prendere in giro una mamma lontana che era palesemente emozionata per sua figlia e per il contesto telecamere oltre al fatto che ha dovuto parlare un’altra lingua e non penso sarà stato semplice. Bah!.” E ancora: “Vergognoso il presentatore e chi a scelto con sé scansando Orietta.. E in più fanno passare le persone peggiori per migliori.. Una scadenza unica spero che sia l’ultima edizione con loro!.” E concludiamo con questo: “Sinceramente è da maleducati. In quel momento c’era una madre che è venuta a trovare la figlia, che da un po di mesi che non la vede. E lui si comporta così Sinceramente non ho mai visto un conduttore così ineducato.”