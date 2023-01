Sancita la triplice alleanza: Dana, Nikita e Antonella mirano a Oriana

Una nuova alleanza è nata nella casa del Grande Fratello VIp 7: Dana, Nikita e Antonella pronte a conquistare il mondo

Chi ha seguito il Grande Fratello VIP 7 sul canale 55 nelle ultime ore, o sui social vedendo i video diventati virali, sa bene che nella casa si sta muovendo qualcosa. In particolare ieri sera, è stata sancita una vera e propria triplice intesa. Dana Saber, Antonella Fiordelisi e Nikita Pelizon si sono alleate con un solo scopo: andare contro Oriana Marzoli. Le tre amiche, hanno prima accusato Oriana e Giaele di sparlare di tutti, di aver fatto chiacchiere da bar e poi hanno fatto praticamente lo stesso. Si sono prefisse tra l’altro anche un obiettivo: quello di far si che Luca Onestini e Nikita facciano pace, in modo che, le sue “amiche” da Oriana a Giaele , si allontanino da lui…Il piano era parecchio elementare e anche molto sgamabile visto che dal nulla, Dana è andata a parlare con Luca Onestini. Il giovane vippone era da solo con Edoardo quando Dana si è gettata su di lui e ha iniziato a dirgli che è arrivato il momento di fare pace con Nikita, che lei adesso è disposta a dimenticare, a voltare pagina, che sarebbe bello se si ricominciasse e si mettessero da parte tutte le discussioni. Una richiesta parecchio surreale fatta con un entusiasmo finto come i soldi del monopoli. Una tattica che tutti hanno notato. La cosa pazzesca è che nel mentre, Oriana, non prendeva parte a nessuna di queste dinamiche, troppo impegnata a capire se tra lei e Daniele possa nascere in qualche modo una storia, visto che sembra realmente interessata al bel veneto…

Web diviso dopo la triplice alleanza

E nel frattempo i fan del programma, come succede spesso in questi casi, si dividono. C’è chi pensa che Nikita si stia lasciando influenzare troppo da Dana e da Antonella, “diventando come loro”. La Pelizon è anche arrivata a dire che le ragazze sono invidiose di lei perchè tutte si vorrebbero fare Luca Onestini…la Fiordelisi invece si aspetta una vera e propria guerra, laddove Luca dovesse fare pace con Nikita, da parte delle sue amichette del cuore. C’è chi accusa Dana di tutto, c’è chi invece pensa che le tre facciano bene a smuovere un po’ le acque. E voi, da che parte state?