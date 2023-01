Isobel, Cricca Gianmarco: triangolo indesiderato? Amicizie speciali? Il pettegolezzo

Isobel è davvero contesa da Gianmarco e Cricca? Un triangolo ad Amici 22? Ecco le ultime news

Infiamma il gossip tra i fan di Amici 22. Già da giorni sui social spopolano diverse teorie e tutte riguardano Isobel. La ballerina ha conquistato il cuore dei suoi compagni che la adorano e anche quello del pubblico ma a quanto pare, potrebbe anche aver conquistato il cuore in un altro modo, di uno degli allievi di Amici 22. Sono giorni che circolano teorie e che questo gossip infiamma. C’è infatti chi è convinto che Isobel sia interessata a Cricca ( addirittura secondo i fan complottisti di Amici 22, il cantante sarebbe rientrato nella scuola anche per questo, per creare una nuova dinamica e una ship che il pubblico potrebbe amare, ne sarebbe dimostrazione il fatto che è stato montato il momento in cui Cricca parla ai suoi compagni della fine della sua storia d’amore con la fidanzata che aveva fuori). E c’è invece chi pensa che Isobel e Gianmarco, siano molto vicini ma che fino a questo momento tra di loro non sia nato nulla perchè il ballerino era ancora impegnato con Megan. Ma come abbiamo visto pochi giorni fa, Gianmarco e Megan hanno chiuso teoricamente, in modo definitivo, con la ballerina…

Isobel e il triangolo indesiderato ad Amici 22

A infiammare maggiormente il gossip oggi, dopo il day time in onda il 30 gennaio, un frame che è diventato virale sui social. Mentre si stava parlando di tutt’altro, le telecamere hanno anche mostrato quello che Cricca e Isobel stavano facendo sul divano. I due erano molto molto vicini, avvinghiati e si stavano coccolando. Solo coccole, l’inizio di una conoscenza, c’è di più? Alla fine quindi Isobel ha scelto Cricca? Vedremo nelle prossime puntate come si evolverà questa situazione…

Nel frattempo c’è già chi si sbilancia su questa situazione e pensa persino che Cricca non sia il ragazzo giusto per Isobel. “Ma sulla base di cosa pensate che Cricca sia sbagliato per Isobel (sempre che sia vero)? Non li conosciamo nel privato, non sappiamo cosa amano, cosa cercano, cosa vogliono. Una persona indipendente come Isobel credo sia in grado di scegliere il meglio per se stessa” ha scritto una spettatrice sui social…E voi, che cosa ne pensate?