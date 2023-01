Antonino Spinalbese nomina Belen, capisce l’errore e peggiora la situazione

Ad Antonino Spinalbese al GF Vip sfugge il nome di Belen, si tappa la bocca e ormai la frittata è fatta

Ad Antonino Spinalbese è sfuggito il nome di Belen Rodriguez, ha citato la sua ex, la madre di sua figlia ed ha commesso ben più di un errore. E’ accaduto ovviamente nella casa del GF Vip mentre parlava con i suoi coinquilini. Antonino Spinalbese stava ironizzando sulla cena fatta dal marito di Giaele nelle ultime settimane con un bel numero di donne al tavolo, cosa che ha fatto dispiacere non poco la vippona ma che ha fatto sognare l’ex hair stylist. Antonino Spinalbese si rivolge così al marito di Giaele De Donà, usa la telecamera, cita Brad ma quando sta per terminare la frase sbaglia nome e invece di dire quello di Giaele dice quello di Belen. Si accorge subito dell’errore, si tappa la bocca, sembra spaventato, evidentemente nella sua testa in quel momento c’era Belen Rodriguez. Come ha fatto a confondere Giaele con Belen? Più di tutto però non è avere citato la donna di cui non deve parlare nella casa del Grande Fratello Vip ma il seguito, la sua reazione. Antonino ammette subito di avere sbagliato, è dispiaciuto, preoccupato, in questo modo peggiora tutto e la frittata è fatta.

Antonino Spinalbese richiamato da Belen per tutte le volte che l’ha nominata?

Lui sapeva benissimo che non doveva parlare del loro rapporto e di nei nella casa ma l’ha fatto più volte. Quando è uscito per qualche giorno per motivi di salute di certo avrà visto la showgirl argentina, che di certo gli avrà tirato le orecchie. Adesso Spinalbese ha fatto peggio, ma ecco il momento in cui ha citato Belen Rodriguez.

Alla telecamera Antonino ha detto: “Brad quando fai queste cene noi vogliamo essere più tuoi amici che di Belen” ha così scambiato il nome di Giaele con quello di Belen, ma cosa stava pensando in quel momento? Non lo dirà mai ma in tutta risposta d’istinto si è tappato la bocca, come fa chi sa di avere detto una brutta cosa. Ai compagni che gli hanno chiesto cosa avesse detto ha continuato a ripetere che aveva sbagliato: “Niente, ho sbagliato, mi è uscito, accidenti, ho sbagliato”. Niente di grave o qualcosa di grave?